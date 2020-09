Milano Design Walk: via ai “Dialogues in the City” dello Studio Marco Piva

Studio Marco Piva accoglie l’invito del Comune di Milano per la promozione di progetti culturali per valorizzare e sostenere lo scenario della ripartenza della città dopo l’emergenza epidemica Covid-19. Il Progetto MILANO DESIGN WALK si inquadra nella serie di iniziative realizzate nel corso dell’ultimo anno da Studio Marco Piva a Milano, New York e Shanghai sotto l’egida di BEAUTY BY DESIGN, un contenitore tematico che mira a sostenere il Design come strumento utile e necessario per perseguire la bellezza negli oggetti, negli interni, nell’architettura.

Il progetto nasce dalla convinzione che la ripartenza del Paese debba essere consolidata dai nostri punti di forza: il saper fare italiano e i valori di bellezza, eleganza ed eccellenza caratteristici della realtà manifatturiera propria del Made in Italy. Gli eventi, che erano parte di una ritualità consolidata, sono stati annullati, posposti o drasticamente rivisitati. Per questo, Studio Marco Piva ritiene che gli showroom aziendali abbiano più che mai adesso un ruolo fondamentale nel raccontare la passione, la dedizione e la cultura che hanno portato a concepire i prodotti.

MILANO DESIGN WALK – Dialogues in the City è un viaggio tematico itinerante all’insegna delle eccellenze del Design Italiano e un tributo alla città: un tour esperienziale accompagnato da un dialogo tra Marco Piva e Giorgio Tartaro su design, storia e cultura milanese, una passeggiata tra le vie meneghine alla ricerca di angoli nascosti, facendo sosta nei prestigiosi showroom delle aziende partner. La serie di conversazioni con i titolari dei brand verterà principalmente sulla ricerca della materia e sui materiali dell’invenzione, affrontando quelli che sono i processi di lavorazione, l’analisi nel concepire le forme e infine i prodotti finiti, i dettagli, le rifiniture ed i colori. Le riprese si svolgeranno tra il 28 settembre e il 10 ottobre, in completa sicurezza e rispettando le disposizioni sanitarie, con anteprime e live sui canali di comunicazione @studiomarcopiva.

Infine, i video realizzati verranno montati in un unico corto emozionale, che verrà veicolato a livello internazionale atto a consolidare il posizionamento di Milano come capitale mondiale del design. MILANO DESIGN WALK – Dialogues in the City, marchio depositato dallo Studio Marco Piva presso l’ADI, ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Milano per essere un’iniziativa che sostiene la cultura del design del progetto e lo sviluppo di nuovi modelli di pensiero, al passo con questi tempi “virtuali”, ma proiettata anche verso un futuro di nuove relazioni umane, che saranno senz’altro più misurate e attente: un’opportunità per poter rinascere più dinamici di prima, un’occasione per celebrare le riaperture in un contesto in cui è necessario ripartire con orgoglio. In cammino per Milano per valorizzarne il passato, raccontarne il presente, intravederne il futuro.

I PROTAGONISTI / AZIENDE PARTNERS

ANTONIOLUPI – Progettazione e realizzazione di soluzioni complete e prodotti di arredo bagno di design.

Intervista con: Andrea Lupi

Milano: Piazza Lega Lombarda ang. Via di Porta Tenaglia

https://www.antoniolupi.it

CITCO – Azienda che scava e lavora il marmo adattandolo come una seconda pelle a qualsiasi ambiente.

Intervista con: Camiran Rasool

Rivoli Veronese (VR),Traversa Via del Commercio n. 1

Milano: c/o Piazza della Repubblica

https://www.citco.it/

ILLULIAN – Marchio storico nel settore dei tappeti antichi e moderni.

Intervista con: Bendis e Davis Ronchetti Illulian

Milano, Via Manzoni 41

http://www.illulian.com

LUALDI – Arredamento di design su misura, porte e arredamento contract.

Intervista con: Pierluigi Lualdi

Milano: Foro Buonaparte, 74



MIRAGE – Leader nel settore del Gres Porcellanato, fornitura di piastrelle in Ceramica.

Intervista con: Graziano Ferrari

Milano: Via Marsala, 7

www.mirage.it

NATUZZI – Accessori d’arredamento rivestiti in tessuto e in pelle in stile tradizionale e contemporáneo.

Intervista con: Pasquale Junior Natuzzi

Milano: Via Durini, 24

www.natuzzi.it

PENTA – Lampade di alta qualità, dal design contemporaneo e 100% Made in Italy.

Intervista con: Andrea Citterio

Meda: Via Trieste s.n.c

Milano: c/o VIALARGA3, Via Larga, 3

https://pentalight.com/

REFLEX – Arredi in vetro di Murano e materiali di alta qualità, come marmo, ferro battuto e legno.

Intervista con: Riccardo Lucatello

Milano, via Madonnina 17

https://www.reflexangelo.com/

SICIS – Arredi, rivestimenti e complementi in mosaico di vetro, marmo e vetrite.

Intervista con: Maurizio Leo Placuzzi

Milano, Via Fatebenefratelli 8

https://www.sicis.com

TECHNOGYM – Produzione di attrezzi per lo sport e il tempo libero.

Intervista con: Cristian Brugnoli

Milano, Via Durini 1

https://www.technogym.com

