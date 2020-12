Durante il prossimo Festival di Sanremo la giuria popolare non si esprimerà “solo” sulle canzoni in gara, ma anche sul logo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Si potrà infatti votare una delle tre proposte elaborate da Wpp Italia, filiale della multinazionale che ha vinto la gara indetta la Fondazione Milano-Cortina. Il logo più votato dai partecipanti prenderà il posto di quello finora utilizzato per identificare la candidatura congiunta, con una stilizzazione che fonde le montagne di Cortina con il Duomo di Milano.

Regione Lombardia ha scelto Claudia Terzi (assessora ai Trasporti) come sua rappresentante nella costituenda Agenzia pubblica che seguirà la realizzazione delle infrastrutture necessarie per i Giochi. Lo scorso novembre la ministra ai Trasporti e Infrastrutture Paola De Micheli ha firmato un decreto per finanziare con un miliardo di euro il complesso di opere ferroviarie e stradali pianificate tra Lombardia, Veneto e province autonome di Trento e Bolzano. Attraverso l’ex olimpionico Antonio Rossi, oggi sottosegretario con delega agli eventi sportivi, Regione Lombardia ha sollecitato la costituzione dell’Agenzia e la scelta del Presidente, passaggi fondamentali per giungere alla fase operativa, in relazione con Anas per le nuove strade e Rfi per le ferrovie.

