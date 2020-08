Milano, Hu supera Rossi: è il cognome più diffuso

Il cognome cinese “Hu” è diventato il più diffuso in assoluto a Milano, sia tra i maschi che tra le femmine e dunque anche nella classifica totale. Lo ha comunicato l’Anagrafe del capoluogo lombardo, secondo la quale a metà del 2020 la novità più rilevante e che il cognome Hu supera Rossi nella graduatoria femminile, con 2.210 contro 2.133.

Per quanto riguarda i maschi, il sorpasso era avvenuto da tempo e il conto è di 2.454 Hu contro 1.873 Rossi. Il totale è così di 4.664 Hu e 4.006 Rossi. Al terzo posto figura il cognome Colombo (1.543 maschi e 1.832 femmine, totale 3.375), al quarto Ferrari (1.506 maschi e 1.720 femmine, totale 3.226). Ad oggi la città conta quasi 30mila nuovi cittadini sino-milanesi, mentre sono oltre 50mila i cittadini cinesi in Lombardia, e oltre 280mila quelli che si stimano presenti in Italia.

Per quel che riguarda i nomi anche nel primo semestre del 2020 si confermano in testa nel capoluogo lombardo Leonardo, Sofia e Giulia. Dei 4.856 nati dal primo gennaio al 30 giugno si contano 213 Leonardo, 108 Sofia e 106 Giulia. Seguono Tommaso (153), Riccardo (123), Alessandro (122) e Lorenzo (120) per i maschietti, Ginevra (90), Alice (84), Camilla e Beatrice per le femminucce (79). Il nome Leonardo è in testa anche nella classifica dei nomi scelti a Milano dai cittadini stranieri (58), mentre l’anno scorso era al quarto posto, molto dietro Mohamed, che quest’anno è al secondo posto con 34 nuovi nati.

