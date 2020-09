In seguito alla pubblicazione di alcune conversazioni che spingono i PM di Milano a ipotizzare il “diffuso coinvolgimento” di Attilio Fontana nella vicenda dei camici forniti da Dama a Regione Lombardia, l’europarlamentare del PD Pierfrancesco Majorino sferra un duro attacco alla maggioranza di centrodestra.

Da tempo impegnato a contestare l’operato della Regione Lombardia, specialmente in merito alla vicenda-Covid, l’ex assessore del Comune di Milano afferma perentoriamente: “Fontana non arriva alle elezioni del 2023. Lo dico da settimane. Tra inchieste, intrecci torbidi, affari di famiglia e calo di consensi (come nessun altro Presidente di Regione) non resta lì”.

“Serve subito una proposta forte, un’alleanza ampia (le elezioni sono a turno unico, chi arriva primo vince), e una candidatura capace di parlare alla Lombardia, che è un territorio ampio e particolarissimo, con una grande città europea, centri con forte identità, piccole comunità. Dobbiamo iniziare subito e son convinto che lo faremo. Altrimenti saremmo pazzi”.

Potrebbero interessarti Milano Fashion Week, la protesta di PETA: “Le pellicce portano il Covid-19” “Ti Bergamo”: l’opera degli artisti locali per curare le ferite del Covid-19 Il PD attacca la Regione: “La vostra mancanza di visione ci obbliga ad alzare le tasse”