Lodi, Il Gigante inaugura la nuova insegna GiTre dedicata allo scenario Every Day Low Price

Giovedì 23 luglio, a Lodi in Viale Milano 52, riaprirà le porte un supermercato che, dopo i difficili avvicendamenti legati alla precedente gestione, torna a vivere con la nuova insegna GiTre, inedito format nello scenario Every Day Low Price. Chiuso dal settembre 2018, in seguito all’uscita dell’azienda Superdì, il nuovo supermercato è uno spazio di 2.500 mq debitamente rinnovati nel quale riprenderanno a lavorare con contratto a tempo indeterminato tutti i 25 dipendenti che nei mesi passati hanno vissuto le difficoltà della cassa integrazione e hanno, insieme alle famiglie, intravisto lo spettro della disoccupazione, scongiurato dall’intervento di Rialto Spa che ha rilevato la struttura ricollocando tutti i suoi lavoratori in questo progetto.

Un impiego che è l’occasione di lavorare in un ambiente ricco di entusiasmo e prospettive. GiTre è un concetto innovativo di supermercato. Il suo Pay Off “Il super che fa per te” si propone di descrivere un’esperienza di acquisto sempre più ricercata dalla clientela perché capace di coniugare qualità, comodità e convenienza.

A partire da domani i clienti entreranno in un supermercato un po’ diverso. La garanzia dei prezzi bassi su oltre 10.000 prodotti delle grandi marche farà risparmiare tempo, oggi speso alla ricerca delle migliori offerte temporanee proposte dallo scenario della Grande Distribuzione operante nella provincia. Qui il risparmio sarà saldo e garantito ogni giorno dell’anno, non solo sui prodotti alimentari ma anche sugli articoli di tecnologia e abbigliamento, reparti in cui non mancheranno numerose proposte e opportunità.

La qualità sarà garantita non solo dalla presenza dei prodotti delle grandi marche ma anche dalla scelta di partnership con Il Gigante (del Gruppo Selex) che fornirà i propri prodotti a marchio, già molto noti e apprezzati sul territorio per il riconosciuto con la convenienza. GiTre offrirà alla clientela un vasto assortimento anche nei reparti freschi. Il pane sarà sfornato quotidianamente dai propri forni e carne e pesce saranno accuratamente selezionati e provenienti da filiere certificate, tracciate e controllate proprio come i prodotti dell’orto che saranno sempre particolarmente attenti alla stagionalità e freschi ogni giorno. I migliori salumi verranno confezionati e serviti al banco della

gastronomia da uno specialista.

La promessa di comodità sarà espressa sia evitando alla clientela dispendiose ricerche di mercato per i propri affari, sia dalle utilities strutturali quali il parcheggio coperto, vera rarità nel contesto lodigiano, e dagli scaffali più bassi, accortezza dettata dalla volontà di rendere l’esposizione più

chiara e di facile lettura così che alla clientela basterà un colpo d’occhio per godere dell’assortimento e osservare ogni prezzo senza perdere alcuna delle opportunità proposte. I prezzi saranno sempre tondi e lontani dalle logiche delle così dette ‘soglie psicologiche’. Le offerte non saranno legate a carte fedeltà; GiTre si propone di conquistare fiducia e affezione dei clienti premiandola con risparmio quotidiano in luogo di raccolte punti e/o bollini. Particolare attenzione sarà posta anche nel mantenere il supermercato un luogo sicuro dove fare la spesa e lavorare grazie alle costanti attività di sanificazione e controllo degli ambienti di lavoro.

I NUMERI

Metri quadrati: 2.500

Parcheggio: 200 posti auto coperti

Orario: Lunedì- Sabato 8 -21 / Domenica 8.30 – 20

