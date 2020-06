LloydsFarmacia: consegne gratuite di farmaci per gli Over 65 fino al 31 agosto

LloydsFarmacia prolunga fino al 31 agosto la consegna gratuita di farmaci per gli Over 65

Il servizio di consegna gratuita a domicilio si rinnova ed è disponibile presso 86 punti LloydsFarmacia. L’iniziativa è pensata per supportare la fascia di popolazione più fragile, nei mesi più caldi dell’anno, e per manifestare vicinanza a tutta la cittadinanza, in questa fase di ripresa, comunque delicata e difficile. È possibile attivare la consegna domiciliare o il servizio di “prenotazione & ritiro in farmacia” attraverso l’APP Lloyds o contattando la LloydsFarmacia preferita. L’iniziativa vede per i mesi di giugno e luglio la partnership con Bayer Italia. Sulla scia del riscontro e dell’apprezzamento ottenuto per il servizio, LloydsFarmacia lo rende operativo, gratuitamente, anche in agosto – sempre per gli Over 65.

“Anche in prossimità di un’estate per forza di cose così particolare, desideriamo rinnovare e confermare, giorno per giorno, il nostro grazie, il nostro impegno e la nostra vicinanza a tutta la cittadinanza e al sistema-Paese. Si tratta di un’Italia che affronta una sfida inedita e cruciale nel ‘prendersi cura di sé’. Un’Italia in cui vediamo la speranza e la forza per affrontare insieme il presente e guardare più che mai al futuro.” È il commento di Domenico Laporta, Amministratore Delegato LloydsFarmacia.

Oltre al servizio di consegna gratuita a domicilio, è attivo anche il servizio di “prenotazione & ritiro in farmacia” che dà la possibilità di prenotare tramite App LloydsFarmacia dedicata e di ritirare poi in farmacia. Sarà possibile utilizzare questo servizio di ‘prenotazione&ritiro’ in farmacia, disponibile gratuitamente, in 206 LloydsFarmacia.

