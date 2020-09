Italia Independent apre a Milano: è la “seconda casa” di Lapo Elkann

Italia Independent ha inaugurato la sua nuova casa al numero 24 di Via Fiori Chiari, nel cuore di Brera, luogo magico dall’indole romantica e bohémienne. Un quartiere di artisti, studenti ed intellettuali, che l’hanno reso ambiente di grande fascino, eleganza e spiccata creatività.

“Il nostro nuovo negozio rappresenta il simbolo del percorso di rilancio che l’azienda ha intrapreso e al contempo vuole essere

un segnale di positività a beneficio di tutta l’industria chiamata ad affrontare un periodo certamente non facile”, dichiara Lapo Elkann, Fondatore, Presidente e Direttore Creativo di Italia Independent. “Mi emoziona particolarmente aprire le porte perché il nuovo spazio racchiude il mio spirito creativo, la mia anima e il mio essere ed è una sorta di seconda casa aperta a tutti e che coniuga il passato della nostra azienda con il futuro del nostro sguardo”.

Il concept completamente rinnovato, e dal sapore squisitamente Made in Italy – dal soffitto tricolore all’illuminazione curata da FLOS – fa da cornice alle nuove collezioni Laps Collection, CR7 Eyewear ed Hublot Eyewear che potranno essere scoperte anche grazie ai supporti digitali che renderanno unica l’esperienza dei clienti”. “Il negozio – conclude Lapo Elkann – è stato sviluppato seguendo la direttrice del lusso accessibile e contemporaneo: una dimensione emozionale dalla quale emerge l’eccellenza dei nostri prodotti realizzati. Non vedo l’ora di poter condividere le emozioni con i nostri clienti Attuali e Futuri che visiteranno la nostra nuova casa e che vivranno una esperienza 360 gradi nel Mondo Italia Independent”.

L’a.d. Marco Cordeddu ha aggiunto: “L’apertura di Via Fiori Chiari 24 rappresenta un importante traguardo per Italia Independent: oltre all’indiscusso valore simbolico – lo spazio è stato progettato come Second Home di Lapo – ricopre anche un grande valore strategico nell’ottica del piano di ristrutturazione e rilancio aziendale in quanto trasforma completamente il modello di approccio al cliente passando dal vecchio Monobrand I-I al modello Show Room Multibrand che conferisce , in un unico ambiente ma attraverso spazi dedicati, risalto e grande visibilità sia ai nostri Brand in licenza che ai nostri House Brand. Gli spazi dedicati, in questo modo, permettono alla clientela di “immergersi” nell’atmosfera del singolo Brand offrendo quindi la possibilità di una “Deep Experience” in tutto il mondo I-I”.

Il Flagship – sviluppato su una superficie complessiva di 90 metri quadrati – è stato progettato e realizzato con l’idea guida di accogliere i clienti nella seconda casa meneghina di Lapo, un’ambiente caratterizzato da arredamenti, luci (firmate da un’eccellenza del Made in Italy come FLOS) lay-out che rievocano gli spazi in cui Lapo vive e lavora.

Protagoniste assolute le nuove collezioni che campeggiano in spazi dedicati così da conferire ad ogni Brand – in aggiunta al marchio storico Italia Independent – la giusta visibilità.

Laps Collection by Italia Independent – collezione fortemente voluta e firmata da Lapo, capace di esprimere la

sua personalità, la sua creatività ed il suo stile che riesce a coniugare con disarmante naturalezza la classicità cara

al Made in Italy con quell’irriverenza innata che lo rende speciale, diverso, incredibilmente unico.

Hublot Eyewear – collezione unica e distintiva, ricca di fascino senza tempo. Modelli iconici rappresentati di quel

lusso moderno capace di coniugare elementi classici e contemporanei, impreziositi da dettagli che raccontano

l’incredibile mondo di riferimento di una delle azienda leader nel settore dell’orologeria di lusso.

CR7 Eyewear by Italia Independent – collezione ispirata e disegnata per Cristiano Ronaldo si caratterizza per un

design estremamente riconoscibile, adatto ad ogni tipo di look grazie a sobrie colorazioni alternate a toni più vivaci.

Modelli completamente personalizzati e ricchi di particolari che rendono il prodotto unico.

L’italianità si respira in ogni angolo a partire dal soffitto con la Bandiera Tricolore che, grazie ad un particolare effetto,

richiama la scia lasciata dalle magiche frecce tricolore. Lo stile inconfondibile del nostro bel paese la fa da padrona

ma sempre reinterpretato, aggiornato, rivisto con quella irriverenza spumeggiante cara ad I-I.

Ulteriore novità la parete di lenti “Custom Made”, grazie alla quale il cliente potrà scegliere la lente che preferisce e

abbinarla alla montatura, creando così occhiali unici e personalizzati in pieno stile Italia Independent. Largo spazio alla tecnologia: Monitor, strip led e impianto audio dalle grandi prestazioni – amplificano la

comunicazione nel punto vendita, aumentando la Brand Experience.

