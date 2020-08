Dopo la pausa estiva parte la nuova stagione agli Ippodromi Snai di Milano. Martedì 1 settembre comincia il trotto all’Ippodromo Snai La Maura, mentre mercoledì 2 tocca al galoppo all’Ippodromo Snai San Siro. In entrambi i casi l’ingresso è contingentato a un massimo di mille persone secondo i protocolli di sicurezza anti-Coronavirus.

“L’annata ippica è stata dettata dai Protocolli di Sicurezza Covid-19, anche se grazie a questi ultimi il bilancio è stato eccellente – viene sottolineato in un comunicato – Gli accorgimenti sulla sicurezza agli ingressi e all’interno dei tre ippodromi Snai di proprietà di Snaitech, infatti, non hanno evidenziato alcuna criticità, e così anche nei centri di allenamento. La sicurezza per gli operatori, per gli addetti ai lavori e per il pubblico, tutti monitorati e controllati durante ogni convegno di corse, è stata molto efficiente”.

