Healthy Color, il fast food salutare di Sfera Ebbasta riapre dopo l’emergenza Covid-19

Da giovedì 21 maggio riapre finalmente Healthy Color, il fast food salutare del cantante Sfera Ebbasta e di Andrea Petagna, collocato in Via della Moscova. L’emergenza Coronavirus ha messo in pausa tantissime attività e cambiato le abitudini dei cittadini, per questo Healthy Color è ripartito seguendo la predisposizione di tutti i sistemi di sicurezza adeguati a norma di legge. Inoltre, l’healthy fast food milanese ha ideato una soluzione creativa in grado di risolvere le problematiche connesse con il distanziamento sociale.

In un cartello esposto in via della Moscova 41, si legge: “Zero fila, zero sbatti”, un messaggio al di sotto del quale compare anche un QR code che i clienti possono inquadrare per sfogliare le varie voci del menù e ordinare direttamente dal proprio smartphone senza dover toccar con mano alcun dispositivo o menu cartaceo esterno. L’ordine può essere concluso dal cliente anche a distanza da Healthy Color, senza il bisogno di creare file o assembramenti sul marciapiede davanti al locale.

I due proprietari sono entusiasti per la riapertura. Il rapper Sfera Ebbasta ha dichiarato: “Abbiamo preso la decisione di chiudere al primo campanello di allarme della diffusione del Covid, sospendendo anche le attività di delivery che ci erano consentite: la sicurezza di tutti i nostri dipendenti, collaboratori e clienti è la nostra priorità, ieri come oggi”. Il calciatore Andrea Petagna ha aggiunto: “Riapriamo finalmente le porte di un locale che ha messo al primo poste lo stile di vita Healthy, sin dal giorno zero. Oggi il nostro messaggio deve essere ancora più profondo e condiviso”.

Con la riapertura, Healthy Color ha aggiunto delle novità nel menù,

rivisitato con l’aggiunta di nuovi poke, smoothie bowl, insalate e un nuovo piatto tutto da scoprire che verrà lanciato a breve: l’Healthy Burger, un bun farcito con le ricette e i sapori tipici di Healthy Color. La scritta al neon all’interno del fast food di Via della Moscova è più attuale che mai: DON’T WORRY BE HEALTHY!

Potrebbero interessarti Il grido di dolore davanti al Pio Albergo Trivulzio: “Verità per i nostri morti” Il caso RSA: manifestazione davanti al Trivulzio con i parenti degli ospiti di altre case di riposo Dal Pio Albergo Trivulzio alla Regione: in Lombardia è sempre battaglia aperta