Graglia, Lucarelli, Soumahoro e Zacchetti nel palinsesto di incontri di Sinistra X Milano

Due mesi di eventi per ragionare sul futuro della città: si parte martedì 30 marzo con un “aperitivo per parlare di mobilità”

L’associazione Sinistra X Milano inaugura una serie di dieci incontri che, nell’arco di due mesi, affronteranno temi centrali per la vita della città, ma che a causa della pandemia di Covid-19 sono stati messi in secondo piano.

Il titolo della rassegna è “Un bicchiere insieme per parlare di…” e la sua formula è quella dell’aperitivo virtuale, con diretta su Facebook e poi la possibilità di rivedere ogni contributo sul canale YouTube di Sinistra X Milano.

Ad aprire la rassegna, martedì 30 marzo, sarà un dibattito sul tema della mobilità urbana, di grande attualità perché fortemente intaccato dal Covid-19: Pino Rosa, co-portavoce dell’associazione, ne discuterà con Alfredo Drufuca e Paolo Pinzuti. “Ogni incontro sarà occasione di dibattito, confronto e proposte, con lo sguardo lungo – oltre la pandemia e oltre le scadenze elettorali”, spiegano da Sinistra X Milano.

Nei successivi appuntamenti si parlerà anche di sanità, con l’intervento di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Zacchetti, che proprio su TPI hanno seguito da vicino il caso della Lombardia, ma questa volta per affrontare tutti quei temi che il Covid-19 ha messo in secondo piano, dall’assistenza ai cronici alle conseguenze degli screening rinviati per paura del contagio.

L’europarlamentare PD Piero Graglia parlerà di Europa con Stefano Simonetta, in un calendario che vede anche gli interventi dei giornalisti Claudio Jampaglia, Rosy Battaglia e Maso Notarianni, anche co-fondatore di Mediterranea e presidente di Arci Milano, Lodi, Monza-Brianza

L’evento finale sarà incentrato sul tema “lavoro e diritti”, che verrà sviluppato dal confronto da Lorenzo Zacchetti e Aboubakar Soumahoro, popolarissimo sindacalista, nonché fondatore di un nuovo soggetto politico, quella Comunità invisibili in movimento che si è posta un obiettivo tanto chiaro quanto ambizioso: “puntare a Palazzo Chigi”.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI “UN BICCHIERE INSIEME PER PARLARE DI…”

martedì 30 marzo ore 18.45

Muoversi in città durante e dopo la pandemia

Ne discutono Alfredo Drufuca e Paolo Pinzuti con Pino Rosa

Martedì 6 aprile ore 18.45

Là dove si fa cultura

Ne discutono Federico Chendi e Tommaso Dapri con Valentina Capocefalo

Lunedì 12 aprile ore 18.45

La sanità oltre il Covid

Ne discutono Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Zacchetti, con Elena Comelli

Giovedì 15 aprile ore 20.45

Officine Municipali: i nuovi luoghi e modi del lavoro

Ne discutono Vincenzo Greco, Maso Notarianni e Paolo Campanini

Lunedì 19 aprile ore 18.45

Le tante periferie di Milano: lavoro, abitare, welfare, cittadinanza

Ne discutono Giuseppe Filippini e Claudio Jampaglia

Lunedì 26 aprile ore 18.45

Europa, così vicina così lontana

Ne discutono Piero Graglia e Stefano Simonetta

Lunedì 3 maggio ore 18.45

Nuove forme di resistenza: ambiente, salute e legalità

Ne discutono Rosy Battaglia e Elena Comelli

Lunedì 10 maggio ore 18.45

Lo sport popolare: luoghi di riscatto e di cittadinanza

Con Michele Bisaccia e relatori da confermare

Lunedì 17 maggio ore 18.45

Il diritto all’abitare: tra ricoveri plan e mercato immobiliare

Con Elena Comelli e relatori da confermare

Lunedì 24 maggio ore 18.45

Lavoro e Diritti

Ne discutono Aboubakar Soumahoro e Lorenzo Zacchetti

Tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook di Sinistra X Milano e poi messi a disposizione on demand sul canale YouTube della stessa associazione

Contatti: elena.comelli@sinistraxmilano.org – 347.4718497

