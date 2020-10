Fida partner di Politecnico di Milano e Ascofind nella formazione dei consulenti finanziari

Sarà FIDA, gruppo italiano specializzato nello sviluppo di applicazioni software per il digital private banking e la consulenza finanziaria, il partner tecnologico dei nuovi corsi di Introduzione alla Professione di Consulente Finanziario organizzati da MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business in collaborazione con ASCOFIND – Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente.

Il percorso di formazione è finalizzato a fornire la necessaria preparazione a coloro che vogliano intraprendere l’attività di consulente finanziario, sostenendo a tal fine l’esame indispensabile per l’iscrizione all’albo. Tra gli elementi innovativi del corso, l’utilizzo di una molteplicità di strumenti tecnologici e la trasmissione dei contenuti in modalità totalmente flessibile e “fully digital”: per questo motivo si conferma di fondamentale importanza la scelta di un partner tecnologico di provata professionalità e affidabilità, in grado di fornire uno strumento completo, preciso, stabile e al tempo stesso di utilizzo semplice e intuitivo.

La scelta di MIP Politecnico di Milano e Ascofind è quindi caduta sulla piattaforma FIDA4ADVISOR, nella versione F4A (sistema avanzato per la gestione automatizzata del servizio di consulenza in materia di investimenti), le cui caratteristiche consentono lo svolgimento ottimale sia delle attività di analisi, monitoraggio e reporting di portafoglio,

sia di tutti gli aspetti MIFID compliant. La piattaforma FIDA4ADVISOR sarà fornita da FIDA a tutti i partecipanti al corso, i quali avranno la possibilità di utilizzare la piattaforma per l’intera durata del programma per le esercitazioni e potranno quindi prendere confidenza fin da subito, a tutti gli effetti, con uno strumento già ampiamente presente e utilizzato nel mondo del lavoro. La fornitura della piattaforma si estenderà inoltre a tutti i relatori del corso, che potranno utilizzarla come valido supporto tecnologico a sostegno dei diversi argomenti teorici trattati. FIDA provvederà all’attivazione di utenze intestate ai diversi utilizzatori; dal momento che ogni piattaforma è web based, relatori e corsisti potranno accedere in modo comodo e semplice alla piattaforma via web, utilizzando user e password prodotte e consegnate da FIDA ad inizio corso.

Gianni Costan, amministratore delegato del Gruppo FIDA ha dichiarato: “FIDA vuole essere al fianco di Ascofind e MIP per favorire lo sviluppo della professione di consulente finanziario anche, e soprattutto, per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro, offrendo loro un valido e concreto supporto operativo che potrà diventare lo strumento principale attorno al quale andranno a costruire il loro futuro professionale”.

Giancarlo Giudici, professore associato di Corporate Finance presso il Politecnico di Milano, School of Management e Direttore del corso: “L’utilizzo di nuove tecnologie nell’ambito della consulenza finanziaria è un fattore di successo importante e siamo ben lieti di cooperare con FIDA per lo sviluppo del nostro nuovo progetto di formazione”

Massimo Scolari, Presidente di Ascofind e Direttore del Corso: “L’integrazione tra la conoscenza teorica dei principi e delle regole della consulenza finanziaria e le applicazioni ed esercitazioni pratiche è certamente la chiave di successo del programma formativo rivolto agli aspiranti consulenti finanziari. La proposta di FIDA è quindi un’ottima opportunità per accrescere la qualità dell’insegnamento e per utilizzare al meglio le nozioni teoriche e pratiche oggetto del Corso”.

Potrebbero interessarti Vaccini, presidente medici milanesi: "Si stanno creando sanità di serie A e di serie B" Prevenzione dei tumori al seno: con Lilt e Bcc, Legnano si colora di rosa Snam e Politecnico di Milano: al via una collaborazione su idrogeno e transizione energetica