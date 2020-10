L’azienda milanese Farmo festeggia i suoi primi vent’anni di successi gluten free con il nuovo portale di e-commerce shop.farmo.com. Si tratta di una piattaforma 2.0 che consolida il nuovo posizionamento “Eat a better life”, con un invito costante alla scoperta di un nuovo modo di nutrirsi.

Con un solo clic dunque si acquista nell’e-commerce, scegliendo tra una vasta gamma di prodotti che vanno dalla pasta agli snack, ai mix di farine. Prodotti di alta qualità, realizzati con i migliori ingredienti, garanzia assoluta di ottime performance culinarie in tutta leggerezza e gusto.

Per chi è residente in Lombardia è ora possibile comprare prodotti Farmo convenzionati direttamente online, utilizzando la Carta Regionale dei Servizi. In questo modo gli acquisti rientrano nel bonus pari a 200 euro mensili che, per chi soffre di questa patologia, viene fornito per legge. Se si desiderano si possono naturalmente acquistare anche altri prodotti attualmente non convenzionati, che saranno conteggiati a parte. Il ritiro sarà comunque in persona, come previsto dalle norme, presso la sede di Farmo in Viale Mattei 1 – Casorezzo – Tel. +39 02 9029231) alle porte di Milano.

