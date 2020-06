Il Duomo all’Ortica: il nuovo progetto di ORME Ortica Memoria con Orticanoodles

Al civico 17 di via Pitteri, il Martino Midali | FASHION FACTORY HUB, dell’omonimo stilista, accoglie nel suo polo logistico Il Duomo all’Ortica, nuovo progetto di ORME Ortica Memoria con Orticanoodles, il collettivo artistico famoso tra le vie del quartiere milanese. “Una poesia incisa nel marmo”, così definita dal suo ideatore Walter Contipelli, in arte Wally, la Fabbrica del Duomo è l’omaggio necessario alla città, in versione dipinta e aumentata.

Questa è il primo di cinque murales, dalla navata centrale alle guglie, fino alla Madonnina “tutta d’oro e piccinina” che nella versione street art sarà invece la più grande dipinta al mondo (25 metri), si affaccerà anche quest’ultima sul cortile del Martino Midali | FASHION FACTORY HUB. Queste opere si aggiungono alle altre 12 di 20 di arte urbana che dal 2015 stanno trasformando un’intera area della periferia est di Milano nel primo quartiere museo al mondo a cielo aperto.

Martino Midali, innamorato di questo quartiere e della sua evoluzione, ne condivide appieno il gusto pop e si lascia costantemente ispirare dalla sua creatività visiva contemporanea. “Ortica sarà la nuova downtown milanese”. L’inaugurazione si è svolta alla presenza della vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo, della Presidente del Municipio 3 Caterina Antola, dell’artista Wally Contipelli di Orticanoodles e con la benedizione del Monsignor Carlo Azzimonti. Il tutto in forma ristretta e con le dovute precauzioni vista l’emergenza in atto.

