Al Parco Esposizioni di Novegro, il weekend del 3 e 4 ottobre sarà all’insegna delle attività e degli sport cinofili. Divertirsi con il proprio cane in piscina oppure con la nuova figura del Cino-Animatore, simile a quella dell’animatore dei villaggi turistici, effettuare percorsi con i cartelli grazie alla Rally Obedience o divertirsi tra ostacoli, tunnel, slalom: tutto questo è Quattrozampeinfiera, in un’edizione outdoor.

Il Parco Esposizioni di Novegro si trasformerà in un pet park, una grande area verde all’aperto per un divertimento assicurato. In totale sicurezza, espositori e visitatori potranno trascorrere 2 giornate di informazione, formazione e divertimento. Tantissime le attività ludiche e formative per migliore il rapporto con il proprio amico a quattro zampe. Imparare a spazzolarlo, portarlo al guinzaglio, insegnare ai più giovani a come relazionarsi basandosi sulla fiducia e sul rispetto reciproco.

Ci sarà anche il Dog Scooter, una disciplina cinofilo sportiva riconosciuta e regolamentata a livello internazionale. Si tratta di un’attività su sterrato in monopattino praticata con il cane imbragato adatta ai soggetti con attitudine al traino. Per chi ama andare in bici c’è invece il BikeJoring, un’attività in mountain bike praticata con il cane imbragato. Tantissime quindi le attività sportive da provare insieme al proprio pet gratuitamente durante la “due giorni” più pet friendly d’Italia.

Allenarsi all’aria aperta insieme al cane è sempre più un fenomeno internazionale, quello dei cosiddetti Dog Sport e le discipline aumentano sempre di più. Solo su Instagram gli hashtag #dogsport e #agilitydog sono protagonisti rispettivamente di oltre 197mila e 506mila post. Tendenza in crescita anche in Italia. Nel 2019, infatti, i partecipanti ai campionati di agility secondo un’indagine interna della FISC (Federazione Italiana degli Sport Cinofili) sono stati circa 800. L’attività aerobica, l’allenamento e l’esercizio all’aria aperta, portano benefici sia all’uomo che al cane, poiché imparano a lavorare insieme, divertendosi. I livelli emozionali sviluppati durante lo sport tra uomo e cane, generano un rapporto inscindibile, rafforzato dalla fiducia reciproca, nonché un benessere psico-fisico sia dell’uno che dell’altro.

A Quattrozampeinfiera, ospite d’onore, Snoopy, il simpatico cucciolo di Charlie Brown, spegnerà le sue prime 70 candeline. Nel corso della giornata, i bracchetti potranno partecipare al concorso Snoopy – Tale e quale – che vedrà proclamare vincitore il soggetto più somigliante al celebre cucciolo delle strisce di Schulz. Tutto questo e molto altro avverrà al Parco Esposizioni di Novegro che si trasformerà in un pet park, una grande area verde all’aperto per un divertimento assicurato. In totale sicurezza, espositori e visitatori potranno trascorrere 2 giornate di informazione, formazione e divertimento. Nella verde cornice del Parco, numerosissime le attività da vivere, dagli incontri di razza, alle attività sportive, dall’happy hour da vivere con gli amici, alle sfilate, ai giochi da provare col proprio cane per trascorrere una giornata di puro divertimento.

Tra le novità, QuattropassiBassi in fiera, una passeggiata solidale con cani bassotti a scopo ludico e benefico. Una camminata creata per stare assieme a giusta distanza e aiutare chi è meno fortunato. Tramite l’acquisto di papillon per cani e spille per i padroni, verranno raccolti fondi da devolvere all’Associazione Cuor di Pelo, che si occupa dei bassotti meno fortunati. Sarà possibile anche pranzare “open air” nell’area picnic con i propri congiunti per rilassarsi nella splendida struttura della Mostra.

L’ingresso alla fiera è a pagamento:

– Biglietto intero 11 euro

– Buono Sconto 8 euro

– On line dal sito www.quattrozampeinfiera.it 6 euro

L’ingresso è gratuito per i bambini 0-10 anni non compiuti, cani e gatti.

È obbligatorio presentarsi con mascherina e rispettare il distanziamento sociale.

DOG ACTIVITIES

Sabato, 3 e Domenica, 4 ottobre 2020

dalle 10.30 alle ore 18.30

BATTESIMO DELL’ACQUA TRAINER – SICS

Gli operatori della SICS si occuperanno dell’avvicinamento e del supporto in acqua dei vostri cani, anche di quelli più timorosi per convincerli a godersi una bella nuotata all’interno della nostra piscina.

CAMPO MACERIE CANI EROI TRAINER – CSEN SOCCORSO

In questa area saranno diverse le dimostrazioni effettuate dalle squadre dello CSEN SOCCORSO e numerose le attività che i visitatori stessi potranno testare con i loro cani per vivere UN GIORNO DA EROI!

DOG AGILITY TRAINER – CORONA FERREA

Ostacoli, tunnel, slalom, passerelle… a disposizione di tutti i visitatori e dei loro cani per approcciare questa splendida disciplina fatta di agilità, scatti, salti e tanto divertimento…

MOBILITY – LA ZAMPINOTECA

La MobilityDog è una disciplina non competitiva adatta ad ogni binomio cane/umano anche alla prima esperienza.

Affrontare e risolvere piccoli problemi e superare ostacoli di diverso tipo ha diversi effetti sulla coppia: aumenta l’autostima, la collaborazione, la fiducia reciproca, la concentrazione e la relazione tra cane e umano.

Fornisce al cane nuovi strumenti di socializzazione verso gli oggetti, che possono essere trasferiti anche all’ambiente naturale e urbano.

E’ un’attiva divertente da prendere e vivere senza stress e senza ansia da performance: non c’è giusto o sbagliato, ma capacità di stare insieme divertendosi nell’esperienza.

CINE-ANIMAZIONE – CINOPOLIS

Il Cino-Animatore è una nuova figura introdotta dalla FISC ed è un educatore cinofilo che propone attività di animazione ed intrattenimento per cani e padroni rendendo la figura molto simile a quella dell’animatore dei villaggi turistici. L’animazione cinofila nasce con lo scopo di raggiungere strutture recettive per i nostri amici a 4 zampe, consentendoci di trascorrere una meravigliosa vacanza a 6 zampe.

A tutti gli ospiti che si presenteranno in fiera, verranno proposte diverse attività di Cino-Animazione che richiamano molti aspetti dell’educazione di base, degli sport cinofili, della ricerca olfattiva, della mobility, ma anche giochi tricks e tante altre molteplici attività divertenti e ricreative da fare insieme al proprio amico a 4 zampe.

RALLY OBEDIENCE-ANIMAZIONE – CINOPOLIS

La Rally Obedience, è una disciplina sportiva cinofila aperta a tutti i cani senza discriminazione di età, taglia o razza ed a tutti i conduttori (anche a quelli più inesperti ed alle prime armi), favorisce una corretta relazione tra cane e conduttore, è basata sulla reciproca fiducia, sul rispetto e sulla collaborazione.

La disciplina, prevede che il binomio cane e conduttore compiano insieme un percorso costituito da delle stazioni segnalate da cartelli, lungo il quale vengano eseguiti gli esercizi indicati dai cartelli, nel minor tempo possibile e con la miglior precisione possibile.

L’obiettivo della Rally Obedience è quello di incoraggiare i rinforzi positivi durante un percorso e non utilizzare correzioni verbali o fisiche. È molto importante vedere la grande collaborazione tra cane e conduttore e soprattutto che il tempo trascorso nel ring sia piacevole e divertente per entrambi.

JUNIOR ACADEMY-ANIMAZIONE – CINOPOLIS

Il progetto della Junior Academy è stato ideato promuovere le attività sportive e ludico ricreative per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni. Le attività sono aperte a tutti i cani: giovani e non, piccoli, grandi, di razza e meticci.

Prendersi in carico un animale e avendone la diretta responsabilità come spazzolarlo, portarlo a guinzaglio, dargli da bere o da mangiare, può essere inteso come un processo in grado di facilitare un rafforzamento dell’Io che spinge all’evoluzione e alla maturazione del soggetto, all’acquisizione di un’immagine positiva di sé, nonché del proprio valore e all’autorealizzazione.

Attraverso il gioco e il divertimento si insegna ai più giovani il corretto rapporto con il cane, basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco.

ATTIVITÀ MOTORIE CONSAPEVOLI – CINOPOLIS

Con le Attività Motorie Consapevoli, si lavora principalmente sulla propriocezione cioè la capacità di percepire e riconoscere la posizione e la dimensione del proprio corpo nello spazio, ma anche lo stato di contrazione della muscolatura.

All’interno di queste attività, proponiamo anche il K9 cross Training che è una metodologia di allenamento rivolto a cani sani di tutte le età, ideale per uno sviluppo armonico e bilanciato delle capacità fisiche e mentali. Grazie a queste attività, cane e proprietario si divertono e crescono insieme.

FARM DOG

La prima corsa ad ostacoli nel fango in Italia a cui potersi iscrivere con il proprio cane da percorrere in base al proprio ritmo, scegliendo quali ostacoli affrontare, con oltre due ore a disposizione per completare il percorso… sporchi, stanchi e felici.

DISC DOG – GOGO DOG

Divertente e movimentato il disc dog è una disciplina nella quale il conduttore e il proprio cane si cimentano in prove di abilità utilizzando un frisbee. E’ un gioco entusiasmante ideale per mantenere in forma il proprio fedele compagno e migliorare la comunicazione e il rapporto tra cane e padrone.

CANICROSS – DOG TRIATHLON

Il Canicross è una disciplina cinofilo sportiva riconosciuta e regolamentata a livello internazionale, che il team Dog Triathlon di Marathon Dog Asd, affiliata Csen Cinofilia, promuove in Italia. Si tratta di un’attività di corsa su sterrato e sulle corte distanze, praticata con il cane imbragato con attrezzatura mutuata dallo sleddog. Adatto ai soggetti con attitudine al traino, perché la disciplina prevede che il cane corra, legato, davanti al conduttore.

BIKEJORING – DOG TRIATHLON

Il Bikejoring è una disciplina cinofilo sportiva riconosciuta e regolamentata a livello internazionale, che il team Dog Triathlon di Marathon Dog Asd, affiliata Csen Cinofilia, promuove in Italia. Si tratta di un’attività in mountain bike su sterrato e sulle corte distanze, praticata con il cane imbragato con attrezzatura mutuata dallo sleddog. Adatto ai soggetti con attitudine al traino, perché la disciplina prevede che il cane corra, legato, davanti al mezzo a due ruote del conduttore.

DOG SCOOTER – DOG TRIATHLON

Il Dog Scooter è una disciplina cinofilo sportiva riconosciuta e regolamentata a livello internazionale, che il team Dog Triathlon di Marathon Dog Asd, affiliata Csen Cinofilia, promuove in Italia. Si tratta di un’attività in monopattino su sterrato e sulle corte distanze, praticata con il cane imbragato con attrezzatura mutuata dallo sleddog. Adatto ai soggetti con attitudine al traino, perché la disciplina prevede che il cane corra, legato, davanti al mezzo a due ruote del conduttore.

DOGGY SHOW by MONGE

L’unico e inedito evento dedicato a tutti i cani di famiglia. Libera la fantasia per sfilare!

BREEDER CUP by FARMINA

Un concorso di bellezza riservato a tutti gli allevatori di cani presenti alla tappa meneghina della manifestazione. LA finale si disputerà sul Red Carper nel best in show!

Potrebbero interessarti Alfaparf Milano per Dynamo Camp: il progetto prosegue per il secondo anno Nextre Engineering e il Comune di Milano insieme contro il cyberbullismo Il 10 ottobre Bauli in Piazza (Duomo) per tutelare il settore degli eventi