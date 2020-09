Arriva sul territorio di Rozzano, nel milanese, un nuovo servizio di radiologia con la possibilità di effettuare risonanze magnetiche mediante macchinario aperto e ad alto campo che garantisce il massimo livello di precisione oltre a comfort e tranquillità per il paziente. A portare questa novità è Cerba HealthCare Italia, rete di oltre 30 centri medici in tutta Italia che lunedì 21 settembre ha inaugurato il nuovo reparto di Radiologia nel centro Delta Medica di Viale Toscana 35 .

“Per un efficace servizio di diagnostica per immagini sono fondamentali medici specializzati, tecnici competenti e attrezzature di alto livello – spiega il CEO di Cerba HealthCare Italia Stefano Massaro –. Molto spesso i pazienti sono poco informati sulla qualità dei macchinari, ma occorre ricordare che le risonanze magnetiche non sono tutte uguali. Dal 21 settembre a Rozzano saremo operativi con una risonanza magnetica aperta ad alto campo, una tecnologia biomedica all’avanguardia che fornisce immagini di alta qualità e nitidezza, utili a individuare anche le più piccole lesioni o anomalie nel paziente”.

Inoltre nel reparto sarà possibile effettuare radiografie, tac dentali, mammografie, densitometrie ossee, ecografie. Cerba HealthCare Italia, azienda del gruppo internazionale Cerba HealthCare, è una rete di 30 centri medici in tutta Italia, che serve 960.000 pazienti con 166 dipendenti, una piattaforma di laboratorio HUB e 24 centri di prelievo. Il suo obiettivo, da sempre, è offrire prestazioni di eccellenza con tariffe competitive, seguendo il paziente in modo personalizzato e in tutte le fasi della sua vita, con un accento particolare sulla prevenzione.

Cerba HealthCare infatti è conosciuta per i suoi servizi innovativi: dal Medical Life Coaching, con cui viene individuato il corretto stile di vita sulla base delle caratteristiche di ciascuno, al Digital Life Coaching, volto a gestire gli effetti che la tecnologia ha sul benessere psico-fisico, fino ai test genetici di ultima generazione proposti nell’ambito della medicina sportiva. A Rozzano Cerba HealthCare è presente con due sedi: una in Viale Toscana 35/37 (dove sono presenti laboratorio di analisi, poliambulatori, medicina dello sport, medicina del lavoro, radiologia e fisioterapia) e una in viale Lombardia (laboratorio di analisi e medicina del lavoro).

