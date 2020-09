Da Milano Design City parte l’alleanza tra Roncato e Cattelan Italia

In occasione di Milano Design City 2020, nasce un’importante alleanza tra RV Roncato, brand di eccellenza nel settore luggage e accessori da viaggio, e Cattelan Italia, marchio di riferimento a livello mondiale nella produzione di arredamento per le zone living e notte. Alla base della sinergia, il sistema di valori che accomuna le due realtà: il legame con il medesimo territorio, il design come leva strategica ed il Made In Italy del quale entrambi i brand sono ambassador sin dalla loro fondazione.

Le due aziende venete, leader nei rispettivi settori, hanno scelto la prestigiosa cornice di Milano Design City che dal 28 settembre al 10 ottobre animerà i luoghi del design. La manifestazione è, infatti, dedicata alla cultura del progetto e dell’innovazione, con un’attenzione particolare alla riprogettazione degli spazi urbani, alla sostenibilità e all’economia circolare.

Il palcoscenico per il lancio della collaborazione sarà lo Store Roncato di via Durini 4, situato nel cuore pulsante della città.

In vetrina le novità più interessanti di entrambi: i trolley Roncato di ultima generazione, fra cui Ypsilon, dialogheranno con alcuni esclusivi pezzi della nuova collezione firmata Cattelan Italia. Per Roncato il design è un pillar della filosofia aziendale, una componente essenziale nella creazione di valigie ed accessori da viaggio. Ne sono dimostrazione la scelta di uno spazio proprio in Via Durini e il focus molto preciso su stile e dettagli di tutte le collezioni. Il prodotto hero sarà Ypsilon, un trolley dal design moderno, di altissima qualità, ultra-leggero e allo stesso tempo durevole.

Interamente prodotto in Italia, Ypsilon nasce dalla costante ricerca in ambito eco-friendly e dalla volontà di dare un supporto all’ambiente: viene realizzato, infatti, in polipropilene, materiale riciclabile al 100% e che richiede pochissima energia in fase di produzione. Permette di avere maggior capienza interna grazie all’espandibilità e presenta un importante elemento

tecnologico: una presa USB per ricaricare i propri dispositivi elettronici.

Amore per il design, unicità e cura di ogni particolare connotano i codici stilistici del brand Cattelan Italia. Sono i dettagli che fanno la differenza, che rendono speciale l’ordinario e lo trasformano in qualcosa di magico. Da questa ambiziosa filosofia nasce la nuova collezione 2020: le soluzioni più avanzate dal punto di vista materico e tattile incontrano la ricchezza dei dettagli e

l’artigianalità delle lavorazioni di una filiera italiana affidabile ed efficiente.

Cattelan Italia porta in scena due straordinarie composizioni che accostano prodotti nuovi, come lo sgabello Pancho, a quelli più iconici come i tavolini Billy e Benny con raffinati piani in ceramica effetto marmo. La leadership nel segmento dei tavoli è ormai indiscussa e nel corso di oltre 40 anni, l’ampliamento di gamma ha seguito un’evoluzione da primato arrivando ad avere oggi un’offerta total look fra le più complete del settore.

