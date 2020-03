Casa Comune, l’associazione nata per iniziativa dell’europarlamentare Pierfrancesco Majorino, lancia un progetto di ascolto e informazione per sostenere i cittadini in questo periodo di grande difficoltà

Attraverso la mail info@casacomune.eu si può entrare in contatto con una rete di realtà sociali riunite da Majorino, che per otto anni è stato assessore ai Servizi Sociali della città di Milano, prima con Giuliano Pisapia e poi con Beppe Sala.

Oltre agli interventi già previsti dalle istituzioni, l’associazione Casa Comune intende aiutare le persone, messe a dura prova non solo dalle limitazioni imposte per limitare il contagio da COVID-19, ma anche costrette a districarsi con una serie di incombenze mai affrontate prima.

Il progetto di Casa Comune intende quindi aiutare i cittadini a capire i limiti previsti nelle varie ordinanze, i numeri da chiamare in caso di emergenza e a chi rivolgersi in caso di necessità di sostegno psicologico, servizi domiciliari o altre problematiche, che nella solitudine forzata di questa quarantena rischiano di diventare davvero troppo gravosi, soprattutto per le persone più fragili.

