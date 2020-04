#orgogliosidiessereitaliani è l’hashtag scelto dal Gruppo Sodalis per il suo impegno a favore degli ospedali coinvolti dall’emergenza-Coronavirus. Le società che ne fatto parte doneranno attrezzature mediche e dispositivi di protezione fondamentali per la cura dei pazienti affetti da COVID-19, per un valore di 100.000 euro.

A beneficiarne saranno l’Ospedale Maggiore di Lodi, l’Ospedale Maggiore di Cremona e l’Ospedale Maggiore di Crema.

Il Gruppo Sodalis, attivo da più di 25 anni, è protagonista del mercato della Bellezza, della Salute e dell’Igiene, attraverso marchi storici tra cui Deborah, Lycia, Vidal e Fresh & Clean.

Una fornitura di prodotti dei marchi del Gruppo Sodalis, dal valore complessivo di 400.000 euro, sarà donata al personale medico e sanitario di 39 ospedali italiani.

Tra i prodotti compresi nella donazioni ci sono creme mani per proteggere e reidratare la pelle resa fragile dall’uso di gel idroalcolici, creme viso per lenire la pelle arrossata a causa dell’uso continuo di mascherine, detergenti mani disinfettanti, detergenti corpo e viso per la corretta igiene e il benessere quotidiano.

Potrebbero interessarti L’assessore Foroni annuncia: “Da oggi mascherine gratis nelle edicole della Lombardia” Fondazione Cariplo investe 6 milioni di euro per finanziare 14 progetti culturali Caradonna (commercialisti milanesi): “Troppa genericità nelle definizioni del Decreto Imprese”