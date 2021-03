CONI Lombardia: il giovane Marco Riva candidato unico alla Presidenza

Sarà Marco Riva, di soli 38 anni, a succedere a Oreste Perri alla guida del Comitato Regionale del CONI Lombardia, che andrà ad elezioni il 13 marzo.

Riva – lecchese di nascita e milanese di adozione – è infatti emerso come candidato unico da parte di tutte e 44 le federazioni lombarde, che hanno deciso di sostenere la candidatura di un giovane dirigente che ha già saputo conquistare la fiducia del mondo dello sport lombardo.

L’unanimità dell’indicazione è decisamente significativa, soprattutto considerando le notevoli difficoltà nelle quali lo sport di ogni livello è immerso a causa della pandemia di Covid-19, che sta ostacolando il normale svolgersi delle attività, con pesanti ripercussioni sia sul fronte sociale che su quello occupazionale.

Speriamo quindi che la scelta di un rinnovamento anche anagrafico sia di buon auspicio per un settore strategico per tanti motivi, non ultimo l’atteso appuntamento di Milano-Cortina 2026.

Potrebbero interessarti Come anticipato a TPI, Mariastella Gelmini lascia il consiglio comunale di Milano Movida sui Navigli, critiche a Sala: “Si limita a fare video da influencer”. La replica del sindaco "Sui rider vittoria storica: lo sfruttamento non è più accettabile"