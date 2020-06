Lunedì 15 giugno alle ore 16.30 si inaugura il ciclo “Triennale Estate – Un giardino di voci e colori”: quattro mesi di incontri, proiezioni, eventi live, festival nel Giardino Giancarlo De Carlo.

Apriranno l’evento il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e l’Assessore all’Autonomia e Cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli, in dialogo con Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, e con Lorenza Baroncelli, Direttore Artistico di Triennale Milano. Dario Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, diversamente da quanto annunciato sarà presente con un video messaggio, a causa del sopraggiunto impegno istituzionale rappresentato dagli “Stati Generali” del Governo.

Seguirà un dialogo sullo spettacolo e la musica dal vivo in cui Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, e Umberto Angelini, Direttore Artistico di Triennale Milano Teatro, si confronteranno con Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano Fondazione Riccardo Catella, Marta Donà, manager musicale, Andrée Ruth Shammah, Direttrice del Teatro Franco Parenti e regista teatrale, e con il rapper Tommy Kuti e il trio Guano Padano.

Dopo l’incontro è in programma l’esibizione live di Tommy Kuti, rivelazione della scena rap italiana. Alle ore 18.30 si terrà il concerto della band Guano Padano (in collaborazione con Ponderosa Music&Art).

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria (fino a esaurimento posti disponibili) sul sito di Triennale.

