Alessandro Azzoni, Portavoce del Comitato Giustizia e Verità per le vittime del Trivulzio: “Chiediamo un’indagine epidemiologica per accertare le responsabilità per i fatti accaduti nelle RSA della Lombardia”

“È urgente acquisire le prove scientifiche dei reali tassi di mortalità e di malattia dei pazienti, medici e infermieri, causati dall’epidemia del Covid-19”.

Il Comitato Giustizia e Verità per le vittime del Trivulzio, difeso dagli avvocati Luca Santa Maria e Luigi Santangelo, chiede che sia avviata con la massima urgenza “un’indagine epidemiologica all’interno del Pio Albergo Trivulzio per acquisire le prove scientifiche dei reali tassi di mortalità e di malattia dei pazienti, medici e infermieri, causati dall’epidemia del Covid-19”

L’indagine dovrebbe essere estesa a tutti gli ospedali e alle Residenze Sanitarie Assistenziali della Regione Lombardia presso i quali sono emerse criticità e condotta con la migliore metodologia scientifica disponibile, al fine di confrontare i tassi di mortalità riscontrati nella Regione a quelli osservati in altre aree del Paese.

“Questo è un passaggio necessario per l’accertamento delle responsabilità morali, politiche e giuridiche per i gravi fatti accaduti. Chiediamo aiuto alla scienza proprio perché non vogliamo vendetta ma solo giustizia”.

E’ significativa la richiesta di Azzoni di estendere gli accertamenti anche alle altre RSA, in quanto anche il Portavoce del Comitato Trivulzio si è schierato in favore della petizione che chiede il commissariamento della sanità regionale nel suo complessso e che è già alla soglia delle 75.000 firme, oltre a chiedere un commissariamento specifico per il PAT.

