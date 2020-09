Alfaparf Milano, il brand italiano #1 nel settore dell’hair care professionale (fonte: Pambianco numero di dicembre 2019 – gennaio 2020), rinnova per il secondo anno consecutivo la collaborazione con Dynamo Camp, la Onlus benefica che sostiene i bambini affetti da patologie gravi o croniche, con il progetto Alfaparf Milano per Dynamo Camp. Quest’anno Alfaparf Milano aiuterà cinque bambini e le rispettive famiglie, dando loro la possibilità di trascorrere una vacanza a Dynamo Camp e partecipare a tutte le attività del Camp, concepite secondo il Metodo Dynamo di Terapia Ricreativa. L’iniziativa Alfaparf Milano per Dynamo Camp, che si è sviluppata a partire dal mese di febbraio e proseguirà a partire dal mese di ottobre, ha l’obiettivo di sensibilizzare professionisti e consumatori verso l’impegno sociale dell’azienda.

Dal mese di settembre, oltre 500 saloni su tutto il territorio nazionale diventeranno “socialmente attivi” aderendo all’iniziativa e dandole massima visibilità. Nei saloni, che verranno allestiti con materiali promozionali pensati per l’occasione (come vetrofanie dedicate ed espositori personalizzati), le consumatrici potranno informarsi sulle attività di volontariato svolte a Dynamo Camp e ricevere i loro acquisti confezionati in shopper speciali decorate con il logo dell’iniziativa: un disegno che simbolicamente rappresenta cinque bambini protagonisti del progetto.

Inoltre, le clienti Alfaparf Milano che acquisteranno un prodotto care della linea Semi di Lino riceveranno in omaggio l’esclusiva pochette firmata da una degli amici di Dynamo, la conduttrice radiofonica e televisiva La Pina. Alfaparf Milano, da sempre sensibile e attiva in campo sociale, dà così continuità alla collaborazione con Dynamo Camp, già inaugurata con successo nel 2019, quando il brand ha realizzato e distribuito in circa 400 saloni in tutta Italia una lacca mini-size in limited edition (Style Stories Original Hair Spray) dedicata alla realtà di Dynamo Camp e ai suoi protagonisti: i bambini e i ragazzi ospiti del camp.

