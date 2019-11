Previsioni meteo di oggi, 5 novembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, martedì 5 novembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 5 novembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi martedì 5 novembre 2019 | NORD

Cielo molto nuvoloso o coperto su alpi occidentali, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e triveneto con precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio. Nevose su settore alpino centro-orientale oltre i 1400-1500 metri, in attenuazione notturna. Schiarite sempre più ampie a partire da Piemonte e Valle d’Aosta durante la giornata.

CENTRO E SARDEGNA

Addensamenti compatti sulle regioni tirreniche, Umbria ed aree appenniniche di Marche e Abruzzo con piogge, rovesci e temporali, più intensi ed abbondanti dalla tarda mattinata su zone appenniniche, Toscana e Lazio. In riduzione da fine giornata su Sardegna e Toscana. Sul versante adriatico cielo pressoché terso al primo mattino, poi velato ma con nubi più compatte attese dalla sera accompagnate da deboli piogge.

Previsioni meteo oggi martedì 5 novembre 2019 | SUD E SICILIA

Molte nubi su Molise occidentale, Campania e Basilicata tirrenica con fenomeni sparsi anche temporaleschi, intensi sull’area campana. Ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità altrove, salvo temporanea intensificazione sul nord della Puglia, Calabria settentrionale e Sicilia centro-meridionale, dove saranno possibili piovaschi.

TEMPERATURE

Temperature minime in diminuzione sulle alpi occidentali e salento. Stazionarie sulla restante catena alpina, pianura friulana, Puglia centro-settentrionale, Calabria e Sicilia meridionale. In aumento altrove.

Massime in lieve flessione al nord Italia, sulla Sardegna centro-occidentale e nord della Toscana. In tenue rialzo sulle regioni centrali adriatiche, aree appenniniche di Umbria e Lazio e su gran parte del meridione.

Previsioni meteo oggi martedì 5 novembre 2019 | VENTI

Venti forti sud-occidentali di burrasca sulla Sardegna e sulla dorsale appenninica in riduzione da fine giornata. Moderati da sud-ovest sul restante centro-sud con decisi rinforzi su Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Puglia settentrionale e sulla Sicilia Tirrenica, in attenuazione serale. Venti deboli di direzione variabile al nord.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, agitati il mare e il canale di Sardegna. Da molto mossi ad agitato il mar ligure e il Tirreno. Da mossi a molto mossi l’Adriatico e lo Ionio settentrionale. Mosso il basso Ionio.

