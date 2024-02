Allarme per un’ondata di freddo e maltempo: “Piogge pericolose sull’Italia”

Un’ondata di freddo e maltempo è in arrivo sull’Italia. Dopo un periodo di caldo fin troppo mite per la stagione, dal 9-10 febbraio le condizioni meteo cambieranno radicalmente.

Sul nostro Paese è atteso l’arrivo del ciclone “Pulcinella”, così ribattezzato per il periodo carnevalesco. La “giornata clou” dovrebbe essere domenica 11 febbraio.

Ancora per qualche giorno, prima l’anticiclone subtropicale e poi venti meridionali riusciranno a mantenere la colonnina di mercurio oltre i valori medi tipici di questo periodo, normalmente uno dei più freddi dell’anno.

Ad oggi “si registrano valori termici straordinari per questo periodo dell’anno”, spiega Lorenzo Tedici, di IlMeteo.it. “Il mese di febbraio prende il nome dalla frequente febbre da raffreddore tipica di questa fase normalmente gelida. Quest’anno, invece, come d’altronde anche negli ultimi anni, il mese di febbraio ci fa sudare. Negli ultimi giorni siamo arrivati anche a toccare 23-24 gradi in Pianura Padana”.

Ma il caldo anomalo è agli sgoccioli. L’ondata di freddo e maltempo in arrivo sarà determinata dalla ripresa del flusso perturbato comandato da una vasta area di bassa pressione centrata sul Nord Europa, che potrebbe pilotare delle correnti d’aria fredde ed instabili dapprima verso Isole Britanniche, Francia e Germania, poi anche sull’Italia.

“La novità più importante riguarda l’estensione del ciclone con il maltempo che potrebbe colpire duro su tutta l’Italia, come non accade da tanti mesi”, si legge su IlMeteo.it. “Attenzione ai forti venti di Scirocco che, dopo aver attraversato i nostri mari, arricchendosi di umidità, potrebbero fornire quel surplus di energia per la formazione di immense celle temporalesche. Si tratta di una delle configurazioni potenzialmente più pericolose per l’Italia: massima attenzione soprattutto per la possibile stazionarietà dei fenomeni che potrebbero scaricare al suolo tutta l’acqua che solitamente cade nell’intero mese”.

Le prime piogge dovrebbero arrivare sull’Italia nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 febbraio, interessando dapprima il Nord-Ovest e poi, entro la serata di venerdì, anche il resto del Nord.

Ma il vero e proprio Ciclone Pulcinella è previsto a partire da sabato 10: saranno soprattutto le regioni del Centro-Nord a dover fare i conti con forti piogge e nevicate sui rilievi, sebbene a quote relativamente elevate, a causa di temperature che risulteranno ancora piuttosto miti, dal momento che il vortice sarà accompagnato da un rinforzo dei caldi venti di Scirocco. Nel corso della giornata il maltempo si estenderà poi velocemente anche alle regioni meridionali.

Domenica 11 febbraio le previsioni meteo indicano forte instabilità atmosferica su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per alcuni tratti del versante adriatico dove il tempo risulterà più asciutto. Sulle Alpi, a partire dai 1.000/1.200 metri di quota, si attendono abbondanti nevicate.

Solo da Lunedì 12 Febbraio si cominceranno a notare timidi segnali di miglioramento, a partire dal Nord.

