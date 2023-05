Perché Yari Carrisi e l’ex fidanzata Naike Rivelli si sono lasciati: il motivo

Perché Yari Carrisi e l’ex fidanzata Naike Rivelli si sono lasciati? Come noto, Yari Carrisi e Naike Rivelli hanno vissuto un’intensa e chiacchierata storia d’amore qualche anno fa, interrotta bruscamente senza nessuna reale spiegazione pubblica da parte dei due. Il secondogenito di Al Bano Carrisi e Romina Power e la figlia più famosa della splendida attrice Ornella Muti si sono conosciuti nel corso della partecipazione a Pechino Express nel 2015 dove Yari è stato concorrente con Pico Rama, ovvero Pier Enrico Ruggeri, figlio del noto cantante Enrico. Naike è stata invece in coppia con il fratello Andrea Facchinetti.

Sui motivi della rottura del loro rapporto, Naike Rivelli e Yari Carrisi hanno sempre cercato di mantenere il riserbo, anche se per tutta la durata della storia d’amore, fino al 2017, si è molto chiacchierato su di loro. “Dopo anni di irrequietezza, con Naike sto trovando un bell’equilibrio – disse Yari a DiPiù durante la storia -. Cercavo me stesso. Fin da ragazzino sognavo di diventare un cantante, ma all’inizio sentivo il peso di due genitori ‘ingombranti’ e ne soffrivo. Poi, quando non avevo nemmeno venti anni, ho perso mia sorella Ylenia, con cui avevo un rapporto eccezionale, e quella tragedia mi ha completamente disorientato. Così, ho cominciato a girare da solo per il mondo: l’America, l’India, componendo musica, pubblicando due dischi sono usciti pure in Italia. Ripartivo sempre. […]Vogliamo fare un viaggio insieme in India, dove finirò a scrivere le canzoni del mio prossimo disco. Viviamo il nostro legame giorno per giorno, e va bene così”.

Ma perché è finita la storia d’amore tra Yari Carrisi e l’ex fidanzata Naike Rivelli? Come detto sui veri motivi della rottura tra i due nessuno si è mai sbilanciato più di tanto, anche se Naike in un paio di occasioni ha raccontato dei particolari che potrebbero essere alla base della fine della storia. Ad esempio nel salotto di Barbara D’Urso ha ammesso di aver subìto un terribile trauma: “A Pechino Express, sui monti del Sudamerica, sono rimasta incinta di Yari. È l’unico motivo per cui ho lasciato la trasmissione – ha raccontato -. Quando sono uscita sono rimasta due settimane in Sudamerica, avevo delle perdite. Ho avuto un aborto spontaneo. Non l’ho rivelato perché pensavo lo facesse la trasmissione. Dopo la perdita del bambino ho avuto poi altri problemi di salute”.

In seguito, a Radio M2o ha svelato quella che potrebbe essere una delle possibili motivazioni: “In questo momento sono single. Io e Yari siamo due fulminati meravigliosi, siamo amici e ci vogliamo un gran bene però non è andata. È finita perché volevo un uomo e non una famiglia intera, mi sono ritrovata con qualcosa di più grande di quello che io riuscivo a gestire”.