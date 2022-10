Wanda-Icardi, clamorosa lite social: “Sono separata”. Lui furioso

La showgirl argentina ha risposto su Twitter a un articolo secondo cui avrebbe perdonato l’attaccante del Galatasaray: “Non ho nessuno da perdonare, siamo separati. Grazie per non avermi consultata”. Sullo stesso social network è poi arrivata la replica di Icardi, che ha scritto: “Separati come quando sono venuto in Argentina qualche giorno fa? Metto la firma che siamo stati molto bene”. Lui si ostina a ripetere di essere ancora sposato e di aspettarla, lei ribadisce la separazione e si fa vedere a letto con il rapper L-Gante. E il botta e risposta tra i due si trasferisce sui social dove l’attaccante fa una rivelazione hot.

Chiaramente l’attaccante del Galatasaray lascia intendere che tra i due ci sia stato molto più di un chiarimento durante la fuga in America Latina. Intanto Wanda Nara rientra in Turchia dopo il periodo di lavoro a Buenos Aires e i due avranno modo di discutere e trovare un accordo: separazione sì o no.

Tra Wanda Nara, 36 anni a dicembre, e Mauro Icardi, 29, oggi c’è Elian Ángel Valenzuela, nome d’arte L-Gante, rapper argentino di 22 anni. Il suo ultimo brano “El ùltimo romantico” è accompagnato da un video anticipato da un breve estratto che lui ha condiviso su Instagram e che lascia assai poco spazio all’immaginazione. El-Gante e Wanda, la sua musa, sono a letto, sotto le lenzuola, senza vestiti, lei gli accarezza il petto, le labbra sfiorano le labbra. Stacco e chissà.

“Ha telefonato subito a Wanda, le ha chiesto di tornare in Turchia e farla finita con questa farsa mediatica. Mauro non sa più che parole usare. È arrabbiato e allo stesso tempo triste”, ha spiegato Juan Etchegoyen durante il programma della tv argentina “Mitre Live”. “La verita – lo sfogo dell’ex capitano dell’Inter, sempre su Instagram – è che non sono disposto a continuare ad aiutarla e a difendere l’indifendibile. È lo zimbello del mondo intero con i suoi atteggiamenti”. Comportamenti che, aggiunge Icardi, stanno ferendo anche le due figlie della coppia e i tre figli che lei ha avuto dal precedente matrimonio con Maxi Lopez, amico e compagno di squadra di Icardi ai tempi della Sampdoria: “Sono molto arrabbiati con la mamma, non sopportano più che lei renda tutto pubblico. Valentino, per esempio, ha già 14 anni, guarda il telegiornale, segue i social, chiede cosa sta succedendo. E io, come sempre, dico la verità su tutto”.