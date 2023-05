Uscita a 4 per Ilary Blasi e Chanel Totti: al luna park con i rispettivi fidanzati

Madre e figlia con i rispettivi fidanzati. Una scena quasi da film. Di chi si tratta? Ilary Blasi e Chanel Totti che escono in coppia. Dopo i festeggiamenti per il compleanno della secondogenita della conduttrice e di Francesco Totti a Lugano con i rispettivi partner, Bastian Muller e Cristian Babalus, mamma e figlia tornano a Roma e si divertono durante una serata alle giostre con i fidanzati. Il quartetto innamorato posta foto e video tra prove scanzonate al punch-ball e gare al go-kart.

Al lunapark Ilary Blasi e Chanel Totti scelgono il lunapark per una serata di divertimenti con i loro amori. La conduttrice tv accompagnata da Bastian Muller sfodera le sue abilità con il punch-ball sferrando un pugno tra le risate della comitiva, mentre la figlia la riprende divertita. Ilary colpisce ma non va a segno e si rifugia ridendo da Bastian. Con loro c’è anche Cristian Babalus, fidanzato della ragazza che ha appena festeggiato i 16 anni. Poi il quartetto innamorato si fa immortalare sui go-kart con il casco calato in testa e una posa da copertina. L’affiatamento in famiglia è evidente e i due boy sono perfettamente entrati in sintonia.

Solo pochi giorni fa Ilary Blasi e Chanel Totti avevano trascorso un fine settimana di festa e d’amore sul lago di Lugano. Alloggiate in un hotel di lusso con spa, mamma e figlia si erano fatte accompagnare nella loro fuga in Svizzera dai rispettivi compagni Bastian Muller e Cristian Babalus. Il settimanale “Chi” li aveva immortalati tra passeggiate mano nella mano, baci scoccati sulle panchine del lungolago, cenette romantiche e relax in albergo.