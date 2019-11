Chi è l’uomo più sexy del mondo (2019) secondo la rivista “People”

People elegge l’uomo più sexy di quest’anno

La rivista People ha eletto “l’uomo più sexy del mondo”, che succede a Idris Elba, l’attore, regista, e produttore televisivo britannico scelto tra i più sensuali dal magazine nel 2018.

Quest’anno per People il personaggio noto più avvenente è invece un cantante, che nella sua carriera ha già vinto diversi riconoscimenti tra Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award. L’uomo più sexy del pianeta è John Legend.

“Sono eccitato, ma allo stesso tempo anche un po’ spaventato, perché sento molta pressione”, ha raccontato l’artista al magazine.

“Tutti mi scruteranno per vedere se sono abbastanza sexy da meritare questo titolo”, ha aggiunto.

“Ho realizzato il mio sogno di aver “fregato” l’uomo più sexy del mondo”, dichiara scherzosa la moglie, l’ex modella Chrissy Teigen, da cui John Legend ha avuto due bambini.

E su Instagram Legend ha voluto scherzare, paragonando una sua foto da ragazzo del 1995 a una del suo predecessore, Idris: “John del passato è abbastanza perplesso, ma lo è anche John del 2019. Grazie People per trovarmi sexy, lo accetto!”.

Il cantante di All of me ha dedicato il premio alla madre, la sua prima fan: “Faceva la sarta e ogni volta che avevo l’opportunità di cantare in chiesa o a scuola, mi consigliava di farlo, mi ha sempre incoraggiato”, ha detto.

Chi è l’uomo più sexy del mondo secondo la rivista “People”