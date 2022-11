Totti e Noemi, prima uscita ufficiale a Dubai. Baci e carezze in pubblico

Prima uscita pubblica per Francesco Totti e la sua fidanzata Noemi Bocchi. L’ex capitano della Roma è a Dubai per i Globe Soccer Awards, come ambasciatore della Serie A. Con lui anche la sua nuova fiamma. I due, insomma, ormai non si nascondono più, e anzi appaiono innamoratissimi e affiatati. Il Pupone, alle prese con una complessa battaglia legale per la separazione da Ilary Blasi, appare sereno.

Nelle foto — pubblicate da Diva e Donna — Francesco e Noemi appaiono particolarmente complici e teneri nei gesti e negli sguardi come non si erano mai visti. Il giornale di gossip li ha paparazzati in un locale, mentre si scambiano baci e carezze. I due ormai sono inseparabili e, a quanto raccontano le cronache, si preparano ad andare presto a convivere. Secondo alcune indiscrezioni l’influenza esercitata su Totti sarebbe massima, al punto che dietro molte importanti decisioni ci sarebbe proprio lei, Noemi, che lo avrebbe anche consigliato sugli appartamenti da acquistare.

La casa a Roma Nord è quasi pronta e presto li accoglierà. Con loro, molto spesso, anche i figli avuti dalle rispettive precedenti relazioni. Totti ha portato a Dubai il suo primogenito Cristan, a cui Noemi ha regalato un cagnolino (smarrito nelle ultime ore). E anche la piccola Isabel passa spesso del tempo con la nuova compagna di papà. “Con Ilary era finita da tempo”, ha rivelato l’amico del Pupone Alex Nuccetelli. E con Noemi Totti è tornato felice e sentimentalmente appagato. Sembra inoltre che i due stiano provando ad avere un figlio insieme.