Totti e Noemi Bocchi, vacanza romantica a Venezia per San Valentino

Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono concessi una vacanza romantica per San Valentino. Come riporta il settimanale Chi, hanno scelto proprio la città dell’amore: Venezia.

I paparazzi del settimanale li hanno seguiti fin lì, documentando che Totti e la compagna sono arrivati nella Serenissima il 14 febbraio in treno. I due innamorati hanno alloggiato all’Hotel St. Regis e pranzato nello storico ristorante della città Do Forni.

Il secondo giorno, Totti e Noemi hanno visitato Murano, dove sono stati riconosciuti. La folla ha chiesto foto e autografi all’ex capitano della Roma.

Con questa fuga d’amore, Totti e Noemi Bocchi hanno messo a tacere tutti i rumors che dicevano essere già in crisi. Nel frattempo, è attesa la prima udienza relativa alla separazione tra Er Pupone e la ex moglie Ilary Blasi, fissata per il 14 marzo prossimo.