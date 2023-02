Totti e Ilary Blasi in tribunale, l’ex Capitano ritratta: “Non le ho mai nascosto le borse”

Francesco Totti e Ilary Blasi nel pomeriggio di ieri, 3 febbraio 2023, si sono incontrati per un nuovo faccia a faccia in tribunale per il “caso rolex e borse”. Sembra, tuttavia, che l’ex coppia d’oro non abbia alcuna intenzione di trovare un accordo, anzi. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Fanpage, l’ex Capitano avrebbe ritrattato persino sull’accusa delle borse griffate nascoste nella villa dell’Eur.

Era stato proprio lui ad aver raccontato, l’estate scorsa, di aver nascosto le borse dell’ex moglie nella spa di casa sperando in uno scambio con gli orologi. Eppure davanti al giudice, nel corso della terza udienza che si è svolta in aula ieri, l’ex Pupone ha sostenuto di non averle rubate e che borse e scarpe sono state ritrovate immediatamente dall’ex moglie.

Posizione ferma invece per Ilary sugli orologi: sostiene che fossero un regalo e per questo è andata in banca a riprenderseli. Al di là del certificato di proprietà che ha in mano Totti, il giudice dovrà stabilire chi li utilizzava regolarmente. Non è escluso, secondo Repubblica che ha fatto un resoconto della giornata in aula, che alla fine si opti per la “prova dei cinturini” e che il giudice si basi sulla loro lunghezza per stabilire chi li portava al polso.

Intanto c’è la causa per la separazione. Per mesi i due ex coniugi hanno provato a trovare un accordo tramite i loro avvocati, senza riuscirci. Hanno tempo fino al 14 marzo, data in ciò si discuterà della separazione davanti al giudice. Se non avranno trovato un accordo economico su tutto, sarà la magistratura a farlo per loro.