È giunta al capolinea la relazione tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani? Sembrerebbe proprio di sì. A dimostrarlo un video diventato virale sui social nel quale si vede l’ex vincitore del Grande Fratello Vip baciare platealmente un altro ragazzo in discoteca, noncurante dei cellulari che lo riprendevano, segno che ormai si ritiene sentimentalmente libero.

Nel filmato Zorzi balla su una piattaforma, poi si abbassa e bacia con passione un ragazzo biondo, che certamente non è Stanziani. Può darsi che l’influencer abbia voluto farsi riprendere di proposito dai fan, per far capire a tutti che la storia con il ballerino uscito da Amici è ormai chiusa. Da tempo si parla di una profonda crisi tra i due, in coppia da circa un anno. Voci che adesso sembrano aver trovato la definitiva conferma. Anche stavolta, almeno per ora, nessuna dichiarazione è arrivata da parte dei diretti interessati.

I due Tommaso si sono conosciuti grazie a Maria De Filippi: “L’ho visto per la prima volta nell’ufficio di Maria, mi ha fatto vedere questo Tommaso dicendomi che secondo lei poteva essere per me, così mi ha messo questo tarlo” ha raccontato l’ex vincitore de Grande Fratello Vip parlando del fidanzato, allora uno dei ballerini di Amici: “Quando è uscito gli ho scritto, ci siamo visti e il resto è storia. Gli ho scritto io, lui non sapeva chi fossi”. Hanno dichiarato pubblicamente di essere fidanzati a giugno 2021. Ora il video che sembra testimoniare il possibile addio.

In una recente intervista a Fanpage, Zorzi aveva dichiarato: “Vorrei che parlasse il lavoro e non la vita privata, che deve rimanere privata. Altrimenti diventa una relazione a tre con il pubblico, al quale devi sempre rendere conto. Ci sarà sempre quello che non crede a quello che dici, c’è chi parla di congettura, quello che comunque ti farà rodere il culo quando leggi dei commenti. A prescindere da come va la relazione, dare conto a un terzo non è giusto, c’è anche l’arroganza di chi pretende di sapere gli affari tuoi e non esiste”.