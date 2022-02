“È stata tagliata fuori”: così Tomaso Trussardi si è “vendicato” di Michelle Hunziker

La “vendetta” di Tomaso Trussardi nei confronti di Michelle Hunziker

La vendetta è un piatto che va servito freddo: un proverbio che, secondo gli ultimi rumors, Tomaso Trussardi avrebbe preso alla lettera nei confronti dell’ex moglie Michelle Hunziker.

Secondo quanto rivelato da Chi, infatti, la showgirl sarebbe stata tagliata fuori dalla sfilata di Elisabetta Franchi alla Fashion Week di Milano nel corso della quale avrebbe dovuto promuovere una linea di cosmetici di cui la Hunziker è testimonial.

Tuttavia, la cosa, come detto non sarebbe stata portata avanti. Motivo? Come sottolinea la rivista diretta da Alfonso Signorini, Elisabetta Franchi è molto amica di Tomaso Trussardi, ex marito della Hunziker.