“Tomaso Trussardi passa la notte a casa di Michelle Hunziker”: ritorno di fiamma?

Di ufficiale ad ora non c’è assolutamente nulla, ma da tempo circolano indiscrezioni riguardo una possibile riconciliazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. A far scattare le sirene è stata una story Instagram della conduttrice, che ad inizio settembre si è scattata un selfie nel quale si vedeva chiaramente la fede nuziale tornata al suo posto, sulla mano sinistra. Perché si è rimessa l’anello? Molti fan se lo sono chiesti, ipotizzando la volontà di riavvicinarsi all’ex marito. “Starebbero cercando punti di equilibrio, ma per il momento per Tomaso non se ne parla”, scriveva Chi.

Insieme dal 2011, Michelle Hunziker, 45 anni, Tomaso Trussardi, 39 anni, hanno fatto coppia fissa per dieci anni. Sono convolati a nozze il 10 ottobre del 2014 e per anni sono stati considerati una delle coppie più belle dello star system. Fino allo scorso gennaio, quando hanno comunicato la decisione di lasciarsi. “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita” hanno fatto sapere tramite una nota ufficiale diffusa dall’agenzia di stampa Ansa. Ora, a quanto pare, potrebbero averci ripensato.

Oggi spuntano nuove indiscrezioni sulla coppia. “Tomaso ha trascorso la notte a casa di Michelle. Tra i due sta rinfocolando l’amore”, si legge sulla copertina del settimanale, che ha immortalato l’imprenditore uscire dall’appartamento milanese della showgirl di mattina presto, dopo essere arrivato la sera precedente. A fare riavvicinare i due sarebbe stata la gravidanza di Aurora, che avrebbe aperto gli occhi alla Hunziker. “L’amore, quello vero, no, non era mai finito. Bocche cucite, al momento, da parte dei diretti interessati: ma sappiamo che la costruzione di questo nuovo amore non può essere smentita”, puntualizza Chi.

È un periodo di ripartenze per l’imprenditore che dopo aver ceduto il marchio di famiglia perché venga ricollocato nella fascia medio alta della moda, ora sarebbe interessato a concentrsi sulla famiglia e sulla voglia di ricominciare con Michelle, da cui ha avuto due figlie, Sole e Celeste.