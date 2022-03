Spunta un gossip che ha del clamoroso. Tomaso Trussardi, fresco della rottura da Michelle Hunziker, avrebbe un’amicizia molto stretta con Chiara Ferragni. Da giorni i fan dei Ferragnez sono preoccupati, perché i due non postano insieme sui social, come erano soliti fare. E per questo c’è già chi parla di una possibile crisi tra l’imprenditrice digitale e il cantante.

A insinuare il dubbio ci pensa il settimanale Oggi, che aveva svelato, senza fare nomi, come Fedez “sarebbe stato geloso dell’amicizia che lega lei al rampollo di una famosa casa di moda fresco di separazione”. Tale rampollo potrebbe essere proprio Trussardi, che da qualche settimana ha detto addio a Michelle Hunziker. La showgirl svizzera intanto è stata paparazzata mentre baciava un altro uomo, il chirurgo Giovanni Angiolini, l’ex gieffino considerato il medico più bello d’Italia.

Anche Tomaso si starebbe dando da fare, riavvicinandosi alla sua vecchia amica Chiara Ferragni. Un’amicizia, spiega il settimanale, che ha scatenato molti pettegolezzi, per cui in tanti l’hanno associata alla presunta crisi di coppia che starebbero vivendo i Ferragnez. Pare che Tomaso e Chiara, amici da tempo, abbiano risaldato i loro rapporti nell’ultimo periodo, proprio in coincidenza con la rottura del matrimonio di Trussardi. Tomaso avrebbe trovato nella Ferragni sostegno e supporto durante un momento difficile della sua vita, ma sembra che questa amicizia abbia causato anche forti gelosie tra lei e Fedez.

Le voci di una possibile crisi per i Ferragnez si susseguono da inizio anno, nonostante la coppia abbia smentito. Una foto insieme in meno condivisa sui social, uno scatto senza la fede, un mix di circostanze hanno portato tutti i maggiori siti di gossip a dare la notizia quasi per certa. E ora quest’ulteriore tassello rinvigorirebbe l’ipotesi di chi parla di un “terzo incomodo”. Una terza persona famosa capace di mettere in crisi la coppia vip più famosa d’Italia. Il giornale diretto da Carlo Verdelli non ha dubbi: si tratta di Tomaso Trussardi. Sarà davvero così?