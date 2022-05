Stefano De Martino: “Sto di nuovo insieme a Belen ma non ci risposeremo”

“In dieci anni cambiano tante cose”. Stefano De Martino ha confermato di essere tornato ancora una volta insieme a Belen Rodiguez, a quasi nove anni dal loro matrimonio. “La vita fa percorsi strani e ho smesso di analizzarli”, ha detto in un’intervista a Il Corriere della Sera l’ex ballerino e ora conduttore, che con la showgirl ha avuto un figlio nel 2013, prima di lasciarsi due anni dopo. I due erano già tornati insieme nel 2019, ma si erano poi separati nuovamente l’anno successivo. “Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro”, ha detto il conduttore di “Stasera tutto è possibile”, su Rai2, che ha parlato di “una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti”.

Nell’intervista, De Martino ha rivelato di andare “tutte le settimane” dallo psicologo, con cui ha imparato ad auto-analizzarsi e “a capire come funziono sotto stress”. “Si parla tanto di salute fisica, ci prediamo cura di noi stessi il 60-70% in più rispetto a nostri genitori. Mi sembra stupido dedicare così poco tempo alla salute mentale”, ha sottolineato. “Riesco a guardarmi da fuori, prima ero in balia delle emozioni. Vanno fatti dei tentativi, non è scontato trovare subito lo psicologo giusto”.

Un lavoro che lo ha aiutato anche a vivere in maniera diversa il rapporto con Belen. “I problemi che ho avuto tra i 20-25 anni li hanno tutti i ventenni: si fa fatica ad avere un’identità ben precisa”, ha detto De Martino, assicurando che non si risposerà con la modella argentina. “Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!”

Rispondendo a una domanda su un’altra sua ex storica, Emma Marrone, il conduttore ha definito la loro storia “una cosa di gioventù che ricordo con affetto”. “È una persona bellissima”, ha affermato. “Mi fa piacere sia riuscita a evolversi come artista: è una cantante affermata, fa cinema, tv”.