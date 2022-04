“Stefano De Martino chiederà a Belen di sposarlo”: l’indiscrezione

La conferma del ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha fatto gioire i fan. Le novità però non sono finite qui, visto che presto potrebbe esserci un nuovo matrimonio tra i due. Come sanno gli appassionati di gossip, Belen e Stefano si sono lasciati due volte e per due volte sono tornati insieme. Ora la stessa showgirl argentina ha confermato alle Iene che ci stanno riprovando, dopo che erano stati paparazzati in diverse occasioni.

La conduttrice del programma di Italia 1 ha risposto ad una ragazza che su Twitter chiedeva: “Belen io un po’ ti capisco. Perché ormai è chiaro che Stefano De Martino è come il vino buono che invecchiando migliora. Me lo faresti assaggiare?”. La showgirl ha prontamente replicato con ironia: “Vuoi assaggiare Stefano? Allora, ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”. Una frecciatina nei confronti del ballerino, che però è bastata per confermare il ritorno di fiamma tra i genitori di Santiago.

Tra tira e molla la storia con De Martino va avanti da dieci anni, con una piccola pausa quando Belen ha avuto una relazione con Antonino Spinalbese, dal cui amore è nata Luna Marì. Una vera e propria telenovela, insomma, che però sembra volgere verso il lieto fine. Come accennavamo all’inizio, questa volta pare che i due abbiano intenzioni serie. Come rivela un’amica della coppia al settimanale scandalistico Nuovo, infatti, “Stefano ha intenzione di chiedere a Belen di sposarlo un’altra volta, così da sancire simbolicamente il nuovo inizio”. D’altronde Belen ha confessato a Verissimo di volere un altro figlio, il terzo. E anche Stefano non ha escluso l’idea di diventare nuovamente papà. Insomma, come cantava Venditti, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano.