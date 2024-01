Stefano De Martino smentisce il flirt con Alessia Marcuzzi

Stefano De Martino smentisce il presunto flirt con Alessia Marcuzzi e bolla con una battuta i tradimenti subiti dalla sua ex compagna Belen Rodriguez.

Intercettato da Striscia La Notizia, che gli ha consegnato il Tapiro d’Oro nella puntata in onda su Canale 5 nella serata di mercoledì 10 gennaio, il ballerino e conduttore alla domanda di Valerio Staffelli se fosse un traditore seriale ha risposto: “Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l’ho già detta”.

De Martino, poi, ha smentito la storia con Alessia Marcuzzi: “Certo. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio. L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social”.

Alla domanda su quante volte De Martino abbia realmente tradito l’ex compagna Belen Rodriguez, il conduttore ha risposto con una battuta: “La matematica non è mai stata il mio forte”.

Per Stefano De Martino, come ricorda Striscia La Notizia, quello ricevuto ieri “è il terzo Tapiro d’oro ricevuto in carriera, esclusi quelli di coppia (due con l’ex Belén e uno con il figlio Santiago)”.