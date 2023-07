Stefano De Martino senza fede, crisi con Belen? Il gossip si riaccende su Alessia Marcuzzi

Stefano De Martino e Alessia Mercuzzi seduti uno di fianco all’altro alla presentazione dei palinsesti Rai. Niente di strano se non fosse che questa immagine fa riesplodere il gossip. Eravamo nel 2020 Dagospia lancia una bomba delle sue: secondo il sito di D’Agostino la “Pinella” aveva una relazione clandestina con il conduttore napoletano e per questo il matrimonio tra lui e Belen Rodriguez andò in crisi. La conduttrice e l’ex ballerino smentirono, la Rodriguez non disse nulla per qualche anno.

Poi lo scorso anno Belen parla di Alessia Marcuzzi a Le Iene. “Professionalmente è molto brava ma non posso dire che sia stata sempre corretta con me. C’ho anche litigato. Se ho avuto un flirt in comune con lei? Non lo so” – disse la show girl argentina. Ieri 8 luglio 2023, il gossip si riaccende. Stefano e Alessia seduti “vicini vicini” alla serata della Rai.

Un particolare che è saltato all’occhio a causa di alcune dichiarazioni rilasciate in passato dallo stesso ex ballerino di Amici che aveva raccontato che ogni volta che ha rotto con Belen la prima cosa che ha fatto è stata togliersi l’anello dal dito, per poi riacquistarne un altro al momento della riconciliazione. Lui stesso faceva notare quindi di essere in possesso già di tre fedi. Ecco perché, un particolare apparentemente insignificante ha dato nell’occhio, anche considerato il fatto che qualche voce in merito a nuove difficoltà coniugali sta già girando da qualche giorno.

A questo si è aggiunto un particolare che renderebbe ancora più complessa la situazione ma che convince di meno.

All’evento svoltosi presso il Centro Rai di Napoli infatti, era presente anche Alessia Marcuzzi, che un gossip del 2020 aveva indicato come la causa principale della crisi di allora tra Belen e Stefano De Martino con cui la showgirl all’epoca avrebbe intrecciato una relazione clandestina, situazione smentita da tutte le parti in causa. I due conduttori faranno di nuovo coppia per un programma nella prossima stagione di Rai 2, e il fatto che fossero seduti uno accanto all’altro era quindi del tutto logico, ma la situazione ha infuocato l’immaginazione dei fan.