Stefano De Martino esce allo scoperto: paparazzato con Martina al ristorante a Milano

Anche Stefano De Martino esce allo scoperto. Dopo le foto di Belen Rodriguez con Elio Lorenzoni, il conduttore è stato paparazzato in compagnia di una nuova fiamma. Non l’attrice Beatrice Vendramin di cui si era parlato nelle scorse settimane, ma una ragazza di nome Martina. Le foto, pubblicate dal settimanale Chi, li mostrano vicini mentre entrano in un ristorante vegano di Milano. Successivamente, pare si siano diretti verso la casa del ballerino, dove avrebbero trascorso la notte.

Negli scorsi giorni, anche Belen è stata immortalata dai fotografi mentre si concedeva qualche momento di svago con il suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni, a Milano. In alcune storie Instagram, la showgirl aveva lasciato intendere che la sua relazione con Stefano De Martino sia naufragata per un tradimento del conduttore. La speranza dei fan è sempre in una riappacificazione per il bene del figlio Santiago.