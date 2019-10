Stefano De Martino festeggia il compleanno, ma i fan notano due assenti importanti

Stefano De Martino festeggia il compleanno, ma ci sono due assenti che i fan notano

Stefano De Martino festeggia il suo 30esimo compleanno al mare, in barca, con i parenti più stretti, ma tanti fan notano due assenti importanti. Nelle (tante) foto pubblicate sia dal ballerino che dalla moglie Belen Rodriguez si possono riconoscere i voci dei familiari dei due.

Purtroppo, però, non passa inosservata – soprattutto ai follower più attenti della coppia – l’assenza di due personaggi di spicco della famiglia. Si tratta di Cecilia (Chechu) Rodriguez e del fratello Jeremias.

Non si sa perché i due fossero assenti, quello che è evidente è che i fan hanno iniziato a farsi delle domande. Sembrerebbe, infatti, che tra cognati non corra buon sangue, ma nessuna conferma o smentita.

Il compleanno di Stefano De Martino: gli auguri di Belen

A far insospettire ancor di più i follower di Belen e Stefano De Martino è stata la sorella Cecilia, che, ospite di Caterina Balivo, il 2 ottobre, è scivolata sulla data di compleanno del cognato. “Non so se il compleanno di Stefano sia oggi o domani… Penso domani”, ha detto Chechu, lasciando trasparire che tra i due (tre?) il rapporto non sarebbe ottimo.

Ma ad andarci giù pesante (ancor di più) è stato il fidanzato di lei, Ignazio Moser. Anche il cognato di Belen Rodriguez e fidanzato di Cecilia era ospite degli studi Rai di Vieni via con me. Qui, nel commentare la coppia amatissima Stefano De Martino-Belen Rodriguez, Ignazio Moser ha detto: “Mi trovavo molto bene anche con Andrea Iannone. Con Stefano siamo stati a Ibiza insieme, è un tipo coinvolgente..”. Insomma, parole non proprio lusinghiere per il cognato, che farebbero pensare che i rapporti si siano raffreddati.

Intanto Belen e Stefano sembrano non aver dato peso alla cosa e hanno mostrato al mondo (social) intero di essersi divertiti parecchio nel giorno del compleanno di lui. Se c’è maretta o meno tra Stefano e i fratelli Rodriguez è ancora presto per dirlo, ma basterà attendere le prossime mosse dei protagonisti della vicenda per capire meglio.