Stefano De Martino smentisce la crisi con Belen con una foto

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di una presunta crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I fan si sono allarmati per l’assenza di foto insieme sui rispettivi profili social, arrivando a conclusioni affrettate.

Nelle scorse ore però è arrivata la smentita da uno dei diretti interessati che ha messo a tacere tutti. Stefano De Martino ha infatti postato nelle sue stories una foto di Belen affacciata ad una finestra che ha come sfondo il lago di Como.

Il gossip era impazzito lo scorso fine settimana quando Stefano e Belen hanno trascorso un fine settimana con la famiglia Rodriguez in occasione del compleanno di Veronica Cozzani, la mamma dei Rodriguez. C’erano tutti Luna Marì (la figlia che Belen ha avuto con Antonino Spinalbese), Santiago, Cecilia, Ignazio Moser, Debora Togni e Jeremias. In un video condiviso da Belen erano presenti tutti i componenti della famiglia, tranne Stefano e quindi per molti era scontato che lui non ci fosse. La foto pubblicata nelle ultime ore però è la dimostrazione che invece lui c’era e che non c’è nessuna crisi…