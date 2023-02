South Park, Harry e Meghan diventano “il principe idiota e la moglie stupida”: è polemica

South Park, Harry e Meghan sono “principe idiota” e “moglie stupida”

Harry e Meghan si sarebbero infuriati moltissimo dopo la messa in onda di una puntata di South Park che li vede protagonisti. Secondo il New York Post, i duchi di Sussex sarebbero “turbati e sconvolti” e accusa i creatori della serie di averli coinvolti “in modo troppo riconoscibile.

Non più satira, dunque, ma “offesa mascherata di ironia”, quella messa in scena da South Park. I protagonisti del secondo episodio della 26esima stagoni infatti fanno chiaro riferimento alla vita passata e presente di Harry e Meghan.

In South Park, i duchi di Sussex vengono chiamati il principe e la principessa del Canada, “il principe idiota e la moglie stupida”. Inoltre c’è un chiaro riferimento alla biografia di Harry, Spare, che nella puntata si intitola Wauugh. Infine, la coppia decide di partire per sottrarsi ai media. Alla volta del loro “Tour internazionale della privacy”, però, i principi non smettono di parlare di se stessi e raccontare aneddoti sulla loro vita privata.

Dopo la messa in onda della puntata della serie animata, si era fatta strada la teoria di una presa di posizione dal punto di vista legale da parte di Harry e Meghan nei confronti di South Park. Tuttavia, i duchi di Sussex hanno smentito questa informazione.