Lottie Moss, la sorella della top model Kate

Lottie Moss, la sorella (o meglio, sorellastra) della celebre top model Kate, ha ammesso in una recente intervista di essersi rifatta il seno e le labbra. La 21enne ha confessato di essere ricorsa a qualche ritocchino dal chirurgo estetico.

E se dell’intervento al seno Lottie Moss è rimasta soddisfatta, del ritocco alle labbra si dice pentita. “Ho ritoccato le labbra per seguire la massa, ma me ne pento”, ha dichiarato Lottie Moss.

“Mi sono sempre sentita a disagio: volevo essere più formosa. Dell’intervento al seno sono felice”.

“Mi sono rifatta il seno e sono molto felice di averlo fatto – ha detto la 21enne in un’intervista al Daily Mail – perché devi spendere dei soldi per te stesso, ti devi viziare e questo è uno dei piccoli piaceri che le donne amano concedersi”.

La giovane modella prima di sottoporsi all’intervento chirurgico ha chiesto il parere della madre Inger (Solnordal) seconda moglie di Peter Edward Moss, il padre di Kate.

“Mia madre ha sempre saputo che mi sentivo a disagio con il mio seno – ha detto la ragazza – quindi è stato molto facile confessarle che me lo sarei rifatto e lei mi ha risposto una cosa del tipo “vorrei essermelo rifatto anche io””.

Si pente, invece, del ritocchino alle labbra. “Mi sono fatta il filler alle labbra perché volevo seguire la massa – ha raccontato la modella – ma in realtà non ne avevo bisogno e adesso me ne pento un po’, tanto che alla mia famiglia non l’ho mai detto, a differenza invece del seno”.

Lottie Moss, la sorella sexy di Kate Moss su Instagram fa impazzire i fan