Sofia Goggia e Massimo Giletti insieme? La sciatrice alimenta il gossip

Sofia Goggia e Massimo Giletti al centro del gossip per via del loro presunto legame d’amore. Ospite di Fazio domenica sera, Goggia ha tracciato di sé un ritratto esuberante, scherzoso ma deciso così come appare quando è chiamata a gareggiare e a dimostrare delle qualità assoluta, che l’hanno indicata in una generazione di campionesse per lo sci italiano quale antagonista di Federica Brignone, altro nome di assoluta bellezza sportiva degli sport invernali.

“Ogni tanto quando sono nel giusto mood mi capita di cantare nella mia testa mentre scio: Adriano Celentano, la Vanoni, musica anni ’70-’80 prevalentemente. In realtà però io non so cantare, canto solo l’inno quando vinco”, ha dichiarato a Che tempo che fa. “Cioè sempre” aggiunge, senza allontanarsi molto dalla realtà Fazio che poi lancia il video che sintetizza alcune delle grandi imprese dell’azzurra.

In merito alla presunta relazione con Giletti, l’ultima intervista che la sciatrice ha rilasciato al settimanale Di Più non sembra lasciare molti dubbi…”Non ho detto che sono single – ha affermato la sportiva – Ho solo detto che in questo momento della mia vita farei fatica a gestire una relazione stabile. Ma non ho detto che sono single”. Ergo, c’è qualcuno nella vita della Goggia anche se la diretta interessata preferisce, almeno per ora, non fare il nome del giornalista.

“Sono sempre stata molto riservata – ha spiegato Sofia Goggia – penso che continuerò a mantenere questo profilo e mi chiedo spesso che senso abbia rendere pubblici gli aspetti più privati della propria vita. Detto questo, è inevitabile che con l’esposizione che ho in questo momento ci possano essere delle voci sulla mia vita privata. Io sono e sarò sempre definita per quello che ho fatto nella mia carriera, sugli sci, dalle mie gesta sportive e dalla persona che sono. Non ho bisogno di essere associata al nome di un uomo: sono io che porto la luce…”.

Sofia Goggia ha poi ammesso: “In questo momento non sono pronta per una relazione ufficiale e pubblica. Ho dei vuoti emotivi, dentro covo un’irrequietudine che non è sempre facile da gestire. Per me sarebbe complesso, soprattutto per la vita che conduco, convivere”. E infatti stando agli ultimi gossip, la Goggia e Giletti starebbero vivendo il loro legame a distanza perché entrambi molto presi dalle rispettive carriere. “In passato ho sofferto per amore e ora ho paura di tornare a soffrire ancora. Oggi ho solo voglia di cose belle, di esperienze positive”, ha puntualizzato Sofia.