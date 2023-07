“Shakira e Gerard Piqué erano una coppia aperta, tra loro c’era un accordo”

In Spagna, ma non solo, si continua a parlare di Shakira e Gerard Piqué. Se nell’ultimo periodo siamo stati abituati alle loro frecciatine reciproche, ora a prendere la parola è un noto giornalista spagnolo con delle rivelazioni importanti. Qualche tempo fa José Antonio Avilés aveva sostenuto che la cantante colombiana e l’ex calciatore del Barcellona fossero una coppia aperta: “Tre anni fa hanno vissuto una crisi, superata quando hanno deciso di diventare una coppia aperta. E questa cosa l’ho saputa da fonti certe e vicinissime a Piqué”.

Nelle scorse ore il giornalista ha confermato e aggiunto: “Confermo quello che avevo già detto. Tra loro c’era un accordo dove ‘tu fai quello che vuoi e io faccio quello che voglio’, ma di fronte ai media siamo ancora una coppia”. Poi, facendo riferimento alle recenti accuse mosse da Shakira per aver scoperto del tradimento dell’ex marito tramite i media mentre suo padre era in ospedale, ha detto: “L’entourage del calciatore è rimasto sorpreso dalle nuove dichiarazioni di Shakira. Non si aspettavano le parole della cantante”. Quindi, se quello che il giornalista afferma fosse vero, non si sarebbe potuto parlare propriamente di tradimento… La domanda che ora in molti si fanno è: dove è la verità? La scopriremo mai?