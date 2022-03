Ilary Blasi ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo, parla di quanto detto da giornali, social, siti a proposito della presunta crisi tra lei e il marito Francesco Totti. “Ci sono stata male ma neanche troppo”. Poi quella che secondo la conduttrice del reality in partenza su Canale 5 è la ricostruzione dei fatti: “Quella foto allo stadio a me ha dato una certezza e cioè che ci fosse l’organizzazione di qualcuno. Loro hanno questa foto quindi riconoscono una ragazza che non è un personaggio pubblico dietro a Francesco, la foto è stata scattata il 5 febbraio il caso scoppia il 21 quindi in questi 15 giorni hanno creato il caso. Possibile non sia uscito altro visto che dicevano che durava da mesi la storia? Non c’è nulla, solo una foto allo stadio. Con lui c’era anche mio figlio. Poi ci hanno accusato di aver fatto una smentita debole, ma sono i giornali che avevano una storia debole. E dopo la bomba non è successo più nulla”.

Ilary spiega anche perché non ci sarebbero problemi per un eventuale separazione: “Si separa Trump, a confronto il nostro sarebbero due spicci, ti pare che non possiamo separarci. È stato tutto schifoso. Io ho figli grandi che hanno una vita sociale, si vergognavano anche se sapevano la verità. Noi abbiamo spiegato che era già successo”. Oltre a negare di fatto l’esistenza di qualsiasi crisi o volontà di separazione, Blasi ha aggiunto: “Noi non dobbiamo dare spiegazione alla gente, mi viene da sorridere perché si da molta importanza forse ai social, perché pare sia partito tutto da li. Se non pubblico una foto scoppia un caso mediatico”