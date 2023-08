“Serena Rossi sarebbe incinta per la seconda volta”: il gossip dopo le nozze segrete

Serena Rossi sarebbe incinta per la seconda volta. Secondo il settimanale DiPiù Tv, l’attrice e il marito Davide Devenuto sarebbero pronti ad accogliere in famiglia un altro figlio, dopo la nascita del piccolo Diego nel 2016 e il matrimonio celebrato in gran segreto lo scorso giugno. Per il momento, nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito la notizia.

Per la protagonista di Mina Settembre “la gioia è incontenibile” e, dopo essere passata per Napoli a salutare i genitori, sarebbe partita per trascorrere alcuni giorni di vacanza in Molise. Non solo: sia lei che il marito sarebbero spariti dai social per un periodo. Un silenzio che ha fatto insospettire i fan, ma che dall’altra parte non preoccupa poi molto dal momento che entrambi hanno sempre cercato di mantenere la privacy sul loro rapporto.

Ad insospettire il possibile, se non probabile, rinvio delle riprese di Mina Settembre 3. Le riprese sarebbero dovute iniziare tra la fine dell’estate e i primi mesi dell’autunno ma è probabile che, nonostante la sceneggiatura sia già pronta, vengano rimandate a data da destinarsi.