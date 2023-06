“Look Chanel di Tor Pignattara”: Selvaggia Lucarelli e le parole di Barbara D’Urso al funerale di Berlusconi

Selvaggia Lucarelli e le parole di Barbara D’Urso al funerale di Berlusconi

Non sono sfuggite a Selvaggia Lucarelli le parole pronunciate da Barbara D’Urso dopo il funerale di Silvio Berlusconi che si è tenuto al Duomo di Milano nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno.

La giornalista, infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagrma una dichiarazione che la conduttrice ha rilasciato dopo le esequie in cui ha raccontato un aneddoto proprio su Silvio Berlusconi.

“Ma parliamo di me e del fatto che pensasse che sono la più brava di tutte” ha commentato Selvaggia Lucarelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)

Barbara D’Urso, infatti, ha raccontato un aneddoto riguardante Berlusconi e una trasmissione televisiva da lei condotta: “Io lo chiamavo Silvio, lui mi chiamava Barbara visto che mi conosceva da quando era piccolina. Mi chiamano la mattina dopo e mi dicono: ‘Signora D’Urso il presidente vuole parlare con lei’. Io dico: ‘Silvio che c’è? Non ti è piaciuto quello che abbiamo fatto?’. Ma lui è sempre stato molto carino professionalmente nei miei confronti e mi disse: ‘Sei stata bravissima come sempre, la più brava di tutte. Però secondo me, guarda, come ti sei vestita ieri sera con il completo tipo Chanel e i capelli sciolti… Secondo me stavi meglio nel promo dove avevi la treccia e l’abito lungo, io per una prima serata di Canale 5 mi vestirei così”.

Poco dopo, Selvaggia Lucarelli, tra le stories del suo profilo Instagram ha poi scritto: “Solidarietà al poro Cerioni (lo stylist della conduttrice ndr) che le ha ideato quel look Chanel di Tor Pignattara e si sente demolire così”.