Salma Hayek in bikini sui social a 56 anni: l’attrice infiamma i social con il suo fisico prorompente | FOTO

Salma Hayek in bikini sui social a 56 anni: la foto fa il pieno di like

Salma Hayek infiamma i social con una serie di foto che la ritraggono in bikini e in cui mostra un fisico esplosivo nonostante i 56 anni di età.

“Ogni volta che ho bisogno di sentirmi rinnovata mi butto nell’oceano” ha scritto l’attrice sul suo profilo Instagram postando alcune foto che la ritraggono in versione sirenetta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Le immagini hanno fatto il pieno di like e commenti. “Sei incredibile” le ha scritto un’utente. E ancora: “Dovrebbe essere illegale per una di 30 anni, guardare una della tua età in questa forma”.

Di recente, Salma Hayek aveva svelato il segreto della sua bellezza senza età. L’attrice, infatti, aveva rivelato di fare yoga: “Lavoro con una donna a Londra che mi ha insegnato a tenere il mio corpo in un modo in cui i muscoli sono attivati ​​tutto il giorno”.

“Quindi, anche quando ti lavi i denti, i muscoli lavorano. Mi ha insegnato a tonificare i muscoli senza contrarli. Li rilassi e ti concentri sulle parti che devono essere utilizzate, ma mai con tensione. Se sei consapevole del tuo corpo, rimarrai sorpreso dall’effetto che può avere” aveva rivelato l’interprete.